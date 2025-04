Saša Kovačević pronašao onu pravu, ali ne želi da se s njom oženi: Spomenuo i predbračni ugovor

Pjevač svoj odnos čuva od očiju javnosti, a sada je prvi put progovorio o svojim planovima.

Saša Kovačević već duže vrijeme uživa u odnosu sa partnerkom Zoranom Tasovac. Svoju ljubav ljubomorno čuvaju samo za sebe, iako relativno često dijele fotografije i snimke na društvenim mrežama.

No, pjevač je sada prvi put progovorio o njihovim planovima, priznavši da ne želi da se ženi.

- Zorana i ja zajedno planiramo budućnost i zaista smo kompatibilni i drago mi je što je imam pored sebe. Kad odaberem partnera za sebe to mi je dovoljno, nikakav papir mi to niti ograničava niti pruža garanciju za sjutra da će ta ljubav biti sigurna. Meni je bitno da imam nekoga koga zaista volim, ko mi je najveća podrška i da ja budem takav sa druge strane. To mi je prioritet u životu i znam da to imam - rekao je Saša Kovačević.

- Iz tog razloga nikad nisam težio da se oženim. Jedino što bih volio jeste kad sutra budemo gradili zajedno bilo nešto materijalno ili poslovno, da budemo zajedno uključeni u to kako bismo oboje imali neku dozu sigurnosti. Takođe da je i naše dijete sjutra obezbijeđeno. U tom smislu bih volio da delimo svi i prezime i materijalne stvari - rekao je pjevač za "Exkluziv".

Takođe, tvrdi da nikad nije ni pomišljao na predbračni ugovor, a njegov odgovor na ovu temu najbolje pokazuje koliko voli svoju partnerku.

- Predbračni ugovor ne bih napravio nikad u životu, ali ne osporavam ljude koji to žele. Što se mene tiče svojoj ženi bih prepisao sve to i ona zna i to je normalno - rekao je Saša.

Zaključio je da mu je brak bitan zanimljiv samo zato što cijelu porodicu zaokružuje.

- Iz tog razloga je meni taj papir interesantniji da bi se cijela porodica zaokružila i to znači da bi sjutra imali svi sve na ravne časti i da su sjutra i djeca obezbijeđena u tom smislu - zaključio je on.

