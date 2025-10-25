logo
Voditelj u emisiji saznao da je žena planirala da ga ubije: Isplivao jeziv snimak kad je dobio poziv od policije (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Voditelj Aron Gudvin, poznat po emisiji "Ghost Adventures", ranije ove godine je ostao šokiran nakon što je saznao da je njegova supruga Viktorija naručila njegovo ubistvo.

Voditelj u emisiji saznao da je žena planirala da ga ubije: Isplivao jeziv snimak kad je dobio poziv Izvor: Instagram/tmz_tv

Voditelj Aron Gudvin je početkom godine dobio poziv od policije u kojem je saznao da je njegova žena pripremala njegovo ubistvo. Trenutak kada je saznao da je njegova supruga uhapšena dogodio se tokom snimanja epizode koja će uskoro biti prikazana na malim ekranima.

Isječak iz epizode sada se proširio društvenim mrežama, a prikazuje Arona koji u početku objašnjava kako fotografiše i snima u potpunom mraku. Ubrzo je primio poruku, pa je svom kolegi Džeju Vesliju rekao: "Čovječe, policija je u mojoj kući." Potom je voditelj rekao da mora da izađe, pa se javio na poziv.

"Ne znam šta se događa. Aron je dobio poziv ili nešto i rekao je da su mu policajci u kući. Rekao je da mora da izađe", rekao je Vesli. Iz produkcije su tada rekli da neće prikazati ostatak snimka, ali su istakli da je to trenutak kada je Gudvin saznao vijesti o svojoj supruzi.

Viktorija, koja se vjenčala za Arona 2022. godine, uhapšena je u martu zbog podsticanja na ubistvo i zavjere za ubistvo. U sledećih nekoliko mjeseci otkriveno je da je kontaktirala zatvorenika na Floridi po imenu Grant Amato. S njim je razmenjivala šokantne poruke, a u jednoj od njih mu je napisala: "Jesam li ja loša osoba? Jer sam izabrala da okončam njegovo postojanje, a ne razvod."


Viktorija je, kako je tvrdila policija, planirala da plati 11.515 dolara za ubistvo supruga, a plan je kovala još od oktobra prošle godine. Sve je bilo razotkriveno nakon što su Amatu zaplijenili telefon.

Mjesec dana nakon hapšenja priznala je krivicu i osuđena je na zatvorsku kaznu u trajanju od tri do sedam i po godina.

Aron je nekoliko dana nakon njenog hapšenja podnio zahtjev za razvod, te je rekao da nema mogućnosti pomirenja. U junu, kada se njegova supruga pojavila na sudu, za Us Weekly je rekao da mu je cijela situacija slomila srce.

