logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandra Bursać objavila sliku u osmom mjesecu trudnoće: 10 godina mlađi muž igra igrice, evo šta ona radi

Aleksandra Bursać objavila sliku u osmom mjesecu trudnoće: 10 godina mlađi muž igra igrice, evo šta ona radi

Autor Marina Cvetković
0

Aleksandra Bursać podijelila je fotografiju i pokazala stomak u osmom mjesecu trudnoće

Aleksandra Bursać objavila sliku u osmom mjesecu trudnoće Izvor: Instagram printscreen/bursacaleksandra_official

Pjevačica Aleksandra Bursać čeka dijete sa 10 godina mlađim kolegom, suprugom Stevanom Sekulićem. Kako je otkrila, par čeka djevojčicu, a sada je u osmom mjesecu trudnoće i broji sitno do porođaja.

Aleksandra je na svom Instagram profilu objavila fotografije iz porodičnog doma, a na jednoj od njih vidimo njenog supruga kako uživa sa prijateljima i igra igrice, dok ona leži u krevetu.

Izvor: Instagram printscreen / bursacaleksandra_official

"Moj osmi mjesec i njihova druženja", napisala je Aleksandra.

Na sledećoj je pokazala ogroman stomak, a par ne krije sreću što će uskoro postati roditelji.

Izvor: Instagram printscreen / bursacaleksandra_official

O odnosu sa svekrvom

Aleksandra je na Instagram profilu, otkrila kako se slaže sa roditeljima svog partnera. Naime, kao i svaka trudnica, Aleksandra tokom ovih dana ima posebne prohteve kada je riječ o hrani, pa se tako pohvalila da su joj svekar i svekrva ispunili želju.

Pogledajte kako je izgledalo otkrivanje pola bebe:

"Rekla sam svekru da mi se jedu krofne, on prenio svekrvi i dočekalo me!" napisala je pjevačica na Instagramu, pa dodala:

"Moram se pohvaliti, jer je porodica svetinja pogotovo kada imaš ovakve roditelje i sa jedne i sa druge strane. Imala sam sreće da uđem u ovu porodicu."

Prisjetimo se i njihovog posebnog dana:


Tagovi

aleksandra bursać trudnoća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ