Aleksandra Bursać objavila sliku u osmom mjesecu trudnoće: 10 godina mlađi muž igra igrice, evo šta ona radi

Aleksandra Bursać podijelila je fotografiju i pokazala stomak u osmom mjesecu trudnoće

Pjevačica Aleksandra Bursać čeka dijete sa 10 godina mlađim kolegom, suprugom Stevanom Sekulićem. Kako je otkrila, par čeka djevojčicu, a sada je u osmom mjesecu trudnoće i broji sitno do porođaja.

Aleksandra je na svom Instagram profilu objavila fotografije iz porodičnog doma, a na jednoj od njih vidimo njenog supruga kako uživa sa prijateljima i igra igrice, dok ona leži u krevetu.

"Moj osmi mjesec i njihova druženja", napisala je Aleksandra.

Na sledećoj je pokazala ogroman stomak, a par ne krije sreću što će uskoro postati roditelji.

O odnosu sa svekrvom

Aleksandra je na Instagram profilu, otkrila kako se slaže sa roditeljima svog partnera. Naime, kao i svaka trudnica, Aleksandra tokom ovih dana ima posebne prohteve kada je riječ o hrani, pa se tako pohvalila da su joj svekar i svekrva ispunili želju.

Pogledajte kako je izgledalo otkrivanje pola bebe:

"Rekla sam svekru da mi se jedu krofne, on prenio svekrvi i dočekalo me!" napisala je pjevačica na Instagramu, pa dodala:

"Moram se pohvaliti, jer je porodica svetinja pogotovo kada imaš ovakve roditelje i sa jedne i sa druge strane. Imala sam sreće da uđem u ovu porodicu."

