Hana Ikodinović ukrala šou, popela se na binu, a tu je i testera

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Krišom smo snimili majku Nataše Bekvalac, koja nije krila ponos i emocije na promociji njenog albuma "MAMA", kao i Hanu koja se popela na binu

Natašina ćerka na promociji Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Sve je prštalo od emocija na događaju koji je organizovala Nataša Bekvalac povodom predstavljanja 10 novih pjesama upakovanih u album simboličnog naziva "MAMA".

Nataša je izvela par pjesama na oduševljenje prisutnih, a zatvorenu bijelu haljinu sa kapuljačom s početka promocije, zamijenila je krinolinom sa bretelama za scenu.

Pogledajte

00:56
Nataša peva na promociji albuma
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

U jednom trenutku, na njeno veliko iznenađenje na bini joj se pridružila i ćerka Hana, koja je od tog trenutka ukrala šou! Na bini su se nalazile torta i testera, kao u jednom od Natašinih novih spotova.

Pogledajte lavinu emocija i oduševljenje u publici:

Pogledajte

00:54
Hana iznenadila Natašu i popela se na binu: Tu je i torta i testera
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

