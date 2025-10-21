Hana Ikodinović ukrala šou, popela se na binu, a tu je i testera

Krišom smo snimili majku Nataše Bekvalac, koja nije krila ponos i emocije na promociji njenog albuma "MAMA", kao i Hanu koja se popela na binu

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Sve je prštalo od emocija na događaju koji je organizovala Nataša Bekvalac povodom predstavljanja 10 novih pjesama upakovanih u album simboličnog naziva "MAMA".

Nataša je izvela par pjesama na oduševljenje prisutnih, a zatvorenu bijelu haljinu sa kapuljačom s početka promocije, zamijenila je krinolinom sa bretelama za scenu.

Nataša peva na promociji albuma

U jednom trenutku, na njeno veliko iznenađenje na bini joj se pridružila i ćerka Hana, koja je od tog trenutka ukrala šou! Na bini su se nalazile torta i testera, kao u jednom od Natašinih novih spotova.

Pogledajte lavinu emocija i oduševljenje u publici: