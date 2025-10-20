Janko Ristanović objavio novu pjesmu: ,,Za sve one koji nose svoj grad u srcu" (VIDEO)

Pljevljak Janko Ristanović, objavio je novu pjesmu pod nazivom ,,Grade moj", za sve koji sanjaju ulice svog rodnog grada.

Izvor: Youtube/Janko Ristanović official/Screenshot

Muziku je komponovao Slobodan Miletić, koji potpisuje i tekst, dok je aranžman radio Senad Drešević.

„Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljam moju novu pjesmu ‘Grade moj’. Za sve one koji nose svoj grad u srcu, za one koji su daleko od njega — bilo zbog posla ili drugih životnih okolnosti, a još uvijek sanjaju njegove ulice“, napisao je Janko na svom Instagram profilu.

POSLUŠAJTE PJESMU:

JANKO RISTANOVIĆ - GRADE MOJ Izvor: Youtube/Janko Ristanović Official

Spot koji je radio Miodrag Mika Marković, snimljen je na više autentičnih lokacija. Kadrovi, muzika, emocija, interpretacija, izazvali su pozitivne reakcije, a jedan od komentara bio je i da je ovo ,,njegova najiskrenija pjesma do sada".