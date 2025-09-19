logo
Mlađa ćerka Zdravka Čolića zavodi u Turskoj provokativnom izdanju: Hana Ikodinović oduševljena izgledom

Autor Marina Cvetković
0

Lara Čolić je pozirala u ležernoj odjevnoj kombinaciji bez brushaltera, privlačeći pažnju pratilaca na društvenim mrežama.

Mlađa ćerka Zdravka Čolića zavodi u Turskoj provokativnom izdanju: Hana Ikodinović oduševljena izgle Izvor: Instagram printscreen /laraacollic

Mlađa ćerka Zdravka Čolića, Lara, oglasila se iz Turske fotografijama koje su odmah pokrenule lavinu poruka. 

Hana Ikodinović, ćerka pjevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Dače Ikodinovića, bila je oduševljena Larinim izdanjem sa tamošnjeg primorja, pa joj je ostavila niz "zaljubljenih" emotikona.

Lara je pozirala u tananoj majici i suknji, a ispod nije imala brushalter:

Čolinoj naslednici je u Bodrumu sve potaman, dok je dobila mnoštvo komplimenata od pratilaca na Instagramu na račun izgleda.

U Crnoj Gori partijala sa sestrom Unom

Ćerke Zdravka Čolića, Una i Lara, nedavno su se oglašavale i iz Crne Gore. Bile su tamo sa prijateljicama, dok su se snimale na jednom privatnom veselju. Nazdravljanje, slanje poljubaca i poziranje smo mogli da vidimo u objavama, a ne zna se koja je ljepša od njih dvije.

Izvor: Instagram printscreen / unacolic

Ljubavni brodolom

Podsjećamo, Larina romansa sa Andrijom Đ, sinom vlasnika lanca teretana, dugo je punila naslovne strane. Međutim, ljubav nije potrajala - posle godinu dana veze, mladi par je stavio tačku na odnos. Prema riječima bliskih prijatelja, raskid je uslijedio iznenada i bez najave, što je izazvalo brojne reakcije u javnosti.

Evo kako su oni izgledali:

