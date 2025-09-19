Mlađa ćerka Zdravka Čolića zavodi u Turskoj provokativnom izdanju: Hana Ikodinović oduševljena izgledom

Lara Čolić je pozirala u ležernoj odjevnoj kombinaciji bez brushaltera, privlačeći pažnju pratilaca na društvenim mrežama.

Mlađa ćerka Zdravka Čolića, Lara, oglasila se iz Turske fotografijama koje su odmah pokrenule lavinu poruka.

Hana Ikodinović, ćerka pjevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Dače Ikodinovića, bila je oduševljena Larinim izdanjem sa tamošnjeg primorja, pa joj je ostavila niz "zaljubljenih" emotikona.

Lara je pozirala u tananoj majici i suknji, a ispod nije imala brushalter:

Čolinoj naslednici je u Bodrumu sve potaman, dok je dobila mnoštvo komplimenata od pratilaca na Instagramu na račun izgleda.

U Crnoj Gori partijala sa sestrom Unom

Ćerke Zdravka Čolića, Una i Lara, nedavno su se oglašavale i iz Crne Gore. Bile su tamo sa prijateljicama, dok su se snimale na jednom privatnom veselju. Nazdravljanje, slanje poljubaca i poziranje smo mogli da vidimo u objavama, a ne zna se koja je ljepša od njih dvije.

Ljubavni brodolom

Podsjećamo, Larina romansa sa Andrijom Đ, sinom vlasnika lanca teretana, dugo je punila naslovne strane. Međutim, ljubav nije potrajala - posle godinu dana veze, mladi par je stavio tačku na odnos. Prema riječima bliskih prijatelja, raskid je uslijedio iznenada i bez najave, što je izazvalo brojne reakcije u javnosti.

Evo kako su oni izgledali: