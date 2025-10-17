Ivan Ivanović ponovo vodi emisiju nakon otkaza: Oglasio se i otkrio detalje

Ivan Ivanović oglasio se na svom Instagram profilu.

Voditelj Ivan Ivanović, 1. avgusta ove godine, saopštio je javnosti da je dobio otkaz na Blic televiziji. Ivanović i tim s kojim je radio tok-šou program "Veče sa Ivanom Ivanovićem", kao i emisiju "Četiri i po muškarca", prošle godine je prešao na Blic sa Nove S.

Voditelj je nakon kraće pauze najavio da će ponovo voditi jednu emisiju i to na svom Jutjub kanalu.

"Večeras počinje 17. sezona, na mom Youtube kanalu. Niko u Evropi (vjerovatno ni svijetu) nikada nije uradio ono što ćete gledati", napisao je voditelj Ivan Ivanović i dodao:

"Nova era TV sadržaja počinje večeras, u Srbiji. Vjerovatno najbesmislenijem mjestu za sanjanje i ostvarivanje snova. Utoliko mi je svaki ovakav trenutak draži", napisao je Ivan Ivanović.

Podsjetimo, Ivanović je svoju voditeljsku karijeru otpočeo vođenjem emisije "Keš taksi". Zatim je 2009. vodio emisiju "Survivor- Povratak u civilizaciju", koja je imala visoke rejtinge gledanosti. Zbog tog uspjeha dobio je ponudu da radi sopstveni format - "Veče sa Ivanom Ivanovićem".