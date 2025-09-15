Voditelj emisije Fox & Friends Brajan Kilmid izazvao je bijes i zgražavanje javnosti nakon što je tokom debate o ubistvu ukrajinske izbjeglice izjavio da bi beskućnike sa mentalnim oboljenjima trebalo ubiti.

Izvor: YouTube Printscreen/Fox New

Voditelj emisije "Fox & Friends" Brajan Kilmid izvinio se zbog šokantne izjave u kojoj je tokom emisije sugerisao da bi beskućnike s mentalnim oboljenjima trebalo ubiti. Njegov komentar izazvao je burne reakcije javnosti, a sam Kilmid je priznao da je izjava bila "izuzetno bezosjećajna".

Incident se dogodio tokom rasprave o ubistvu ukrajinske izbjeglice Irine Zarutske, koje je počinio Afroamerikanac s dijagnozom šizofrenije.

Kilmidov kolega Lorens Džons izjavio je da bi mentalno oboljeli beskućnici morali da budu ili uključeni u programe liječenja ili zatvoreni. Kilmid je potom dodao da bi "smrtonosna injekcija ili nešto slično" bilo rješenje, uz šokantnu poruku: "Samo ih ubijte".

Nakon lavine kritika, Kilmid je pokušao da ublaži štetu, navodeći da je svjesan kako se ne ponašaju svi mentalno oboljeli beskućnici kao pomenuti napadač, te da mnogi od njih zaslužuju "empatiju i saosećanje".

Ubistvo Irine Zarutske dogodilo se u vozu u Sjevernoj Karolini, a osumnjičeni 34-godišnji muškarac ima dugu kriminalnu istoriju. Njegova majka je za lokalnu televiziju izjavila da mu je dijagnostikovana šizofrenija i da je ranije bio prisilno hospitalizovan.

