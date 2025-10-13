Snimak skandaloznog gostovanja gledao celi svet: Voditelj raskrinkao poznatog glumca, za 15 minuta napravio pakao

Voditelj Grejem Norton rešio da je uradi ono što nije nijedan njegov kolega - kaže ime gosta kojeg više nikada ne bi zvao u emisiju

Britanski voditelj Grejem Norton može da se pohvali da je na svom crvenom kauču ugostio najveće zvezde sveta filma. Od Roberta de Nira i Meril Strip, do Šer i Madone, priznao je da je samo jednom doživeo "pakao" u emisiji - zahvaljujući jednom poznatom glumcu.

Gostujući na jednom festivalu ove godine, Norton je rešio da prekrši pravilo i otkrije koga više nikada ne bi zvao u emisiju.

"Marka Valberga. To je bilo uvrnuto gostovanje. Kada je došao nije delovao pijan. Pričali smo o njegovom filmu, rekao mi je par anegdota o kaskadama u filmu, a onda je počeo šou. Od tog trenutka do snimanja emisije prošlo je možda 15 minuta. Šta je popio ili uzeo za to vreme napravilo nam je pakao", počeo je Grejem.

Voditelj kaže da je Valberg prekidao svakog gosta, da mu je sedeo u krilu, a onda se desilo nešto što nije nikad pre.

"Majkl Fasbender je pričao neku anegdotu i shvatio sam da je uspeo da je ispriča bez ijednog Markovog prekidanja - pogledao sam u njega i shvatio zašto je to tako - zaspao je na sofi".

