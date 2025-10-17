"Počistila sve anđele": Adrijana Lima i Irina Šajk zasijale na reviji "Viktorijas sikreta", a onda je izašla ona (Video)

Iznenađenje na ovogodišnjoj reviji poznatog modnog brenda "Viktorijas sikret" bila je plus sajz manekenka Ešli Grejem

Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prije dva dana je održana "Viktorijas sikret" revija, na kojoj su pistom šetale najljepše i najzgodnije manekenke na svijetu, bivša srpska snajka Adrijana Lima, prezgodna Irina Šajk, koja je mahala našoj Ani Ivanović u prvim redovima, ali i jedna plus sajz manekenka, čime je, prema komentarima na mrežama "počela revolucija" ovog brenda.

U pitanju je manekenka Ešli Grejem, koja se pojavila na pisti u crnom donjem vešu i sa crnim krilima.

Pogledajte:

Njeno pojavljivanje na pisti, drugo po redu nakon prošlogodišnjeg debija na istom događaju, označilo je još jedan važan korak u transformaciji brenda koji je godinama bio kritikovan zbog nedostatka raznolikosti.

Grejemova je priznala da je u početku oklevala da prihvati poziv "Viktorijas sikret", poznat po "anđelima" savršenih proporcija, ali zbog nove stragije brenda, koji uključuje širi spektar veličina i promoviše realne oblike tijela, pristala je da prošeta pistom.

Pogledajte hod po pisti:

Ashley Graham, the woman that you are! Tonight, the model stunned in a matching black set and feather wings at the 2025 Victoria’s Secret fashion show.pic.twitter.com/GUd2nPrfF6 — BELLISH (@bellishofficial)October 16, 2025

U komentarima ispod videa se može pročitati da je "najljepša na pisti", kao i da je "počistila sve anđele"

Ko je Ešli Grejem?

Rođena 30. oktobra 1987. godine u Linkolnu, Nebraska. U svijet mode je ušla veoma rano – već sa 12 godina zapazili su je dok je šetala tržnim centrom, a 2001. godine potpisala je svoj prvi ugovor sa agencijom "Wilemina".

Pravi proboj desio se 2016. godine kada je postala prva plus-size manekenka na naslovnoj strani čuvenog izdanja "Sports Illustrated" čime je otvorila vrata generaciji žena koje su se godinama osjećale isključeno iz modne industrije.

Grejemova je, prema izborima brojnih popularnih lifestyle magazina, često proglašavana i za najse*sepilniju ženu na svijetu.