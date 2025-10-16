Ana Nikolić pružila podršku Vujadinu Saviću: Reagovala na skandal s transrodnom osobom, objavila detalje hapšenja

Ana Nikolić šerovala post u kojem se govori o hapšenju transrodne A.K. i postavila emotikone srca uz Instagram naloge Mirke Vasiljević i Vujadina Savića.

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Pevačica Ana Nikolić pružila je podršku bivšem fudbaleru Vujadinu Saviću i glumici Mirki Vasiljević, nakon što je bivši fudbaler postao meta transrodne A. K, koju je prijavio nadležnim organima zbog iznude.

Ana je na Instagramu podelila snimak sa novinskog sajta, u kojem se objavljuje da je A.K. smeštena u muško odeljenje C.Z-a, uz tri srca tagujući Vujadina i Mirku.

Pogledajte objavu Ane Nikolić:

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Osim Ane Nikolić, o Vujadinu i Mirki je reči hvale imala i Milica Pavlović, a Jelena Karleuša je na svom nalogu na društvenoj mreži X napisala:

"Kada je reč o napadu na Vujadina... upozoravam vas da stanete. Ljudi u ovakvim situacijama mogu da dignu ruku na sebe, a vi ćete biti krivi. Dosta. Gledajte svoja posla. Ajd", napisala je Karleuša.