logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ana Nikolić pružila podršku Vujadinu Saviću: Reagovala na skandal s transrodnom osobom, objavila detalje hapšenja

Ana Nikolić pružila podršku Vujadinu Saviću: Reagovala na skandal s transrodnom osobom, objavila detalje hapšenja

Autor Dragana Tomašević
0

Ana Nikolić šerovala post u kojem se govori o hapšenju transrodne A.K. i postavila emotikone srca uz Instagram naloge Mirke Vasiljević i Vujadina Savića.

Ana Nikolić pružila podršku Vujadinu Saviću: Reagovala na skandal s transrodnom osobom, objavila det Izvor: ananikolicofficial/instagram

Pevačica Ana Nikolić pružila je podršku bivšem fudbaleru Vujadinu Saviću i glumici Mirki Vasiljević, nakon što je bivši fudbaler postao meta transrodne A. K, koju je prijavio nadležnim organima zbog iznude.

Ana je na Instagramu podelila snimak sa novinskog sajta, u kojem se objavljuje da je A.K. smeštena u muško odeljenje C.Z-a, uz tri srca tagujući Vujadina i Mirku.

Pogledajte objavu Ane Nikolić:

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Osim Ane Nikolić, o Vujadinu i Mirki je reči hvale imala i Milica Pavlović, a Jelena Karleuša je na svom nalogu na društvenoj mreži X napisala:

"Kada je reč o napadu na Vujadina... upozoravam vas da stanete. Ljudi u ovakvim situacijama mogu da dignu ruku na sebe, a vi ćete biti krivi. Dosta. Gledajte svoja posla. Ajd", napisala je Karleuša.

Tagovi

Ana Nikolić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ