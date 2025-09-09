Melina živi s 20 godina starijim milionerom: Raskrinkana Harisova bivša, ovo je istina o dečku iz Monte Karla

Melina Galić nakon razvoda od Harisa Džinovića živi u Monaku, sa partnerom koji je 20 godina stariji od nje

Izvor: Instagram/mona.co98000

Melina Galić, bivša supruga Harisa Džinovića, napustila je Srbiju nakon razvoda i život nastavila u Monaku.

Ekupa Kurira je u Monte Karlu otkrila da se Melinina nova adresa nalazi na Naša ekipa je prethodnog vikenda boravila u Monte Karlu i saznala gdje sada živi, ali i da li njene nove komšije uopšte znaju ko je ona, na jednoj od najskupljih lokacija, na svega nekoliko stotina metara od čuvenog kazina "Monte Karlo".

Pogledajte:

U pitanju je stan od nekoliko desetina miliona eura u zgradi sa specifičnom arhitekturom, koja s jedne strane ima pogled na glavnu ulicu, a s druge na more.

Prva komšinica Srpkinja

Zanimljivo je da je jedna od prvih Melininih novih komšinica Srpkinja koja godinama živi u ovom mondenskom gradu, koja je otkrila sve i o njenom novom partneru milioneru.

"Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš", rekla je komšinica i dodala:

Izvor: Kurir

"On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, rijetko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najljepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gdje prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sjedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare".

Komšinica otkriva i da uprkos trudu "dečka milionera" da je progura u društvo proeko svojih kontakata i prijatelja - posao s haljinama ide loše.

"Prilično je to nekvalitetna roba za klijentelu ovdje, oni traže potpuno drugačiju priču. Pitanje je dana kad će ona to zatvoriti. Zahvaljujući njemu, Melina je i dobila pozivnice za sve te zabave i balove za milionere. Viđam je često, tu trči po kraju, ima nekoliko prijateljica s kojima izlazi. Preko dana je najviše u šopingu, troši novac, vidjela sam da je samo u poslednjih nekoliko mjeseci prošetala nekoliko novih tašnica "ermes" od najmanje 50.000 eura. Jasno vam je ko to sve finansira".

Šta radi Melina?

Melina je u Monaku uhvaćena kako džogira u neposrednoj blizini stana u kom živi.

Nakon razvoda od Harisa Džinovića posle 12 godina braka, jedno vrijeme se ništa nije znalo o dizajnerki, sve dok, nakon nekoliko mjeseci, na jednoj stranici koja se bavi luskuznim životom u Monaku nisu objavljeni snimci na kojima je upravo ona.

Na jednom od njih dizajnerka u glamuroznom izdanju izlazi iz preskupog "bentlija" od 150.000 eura, a zatim odlazi na bal koji sebi mogu da priušte samo oni s najdubljim džepom. U pitanju je bila proslava na kojoj su se okupili milioneri iz svih krajeva svijeta, a ulaznice za ovaj događaj koštale su i do nevjerovatnih 10.000 eura.

(Kurir, MONDO)