Karleuša po starom i u novom takmičenju: „Nećeš biti zvijezda“

Karleuša po starom i u novom takmičenju: „Nećeš biti zvijezda"

0

Jelena Karleuša ove godine članica je žirija u muzičkom takmičenju Pinkove zvezde.

Karleuša po starom i u novom takmičenju: „Nećeš biti zvijezda“ Izvor: Youtube printscreen/Kurir

Kako smo i navikli od nje, nakon godina žiriranja u drugim formatima, Karleuša nastavlja sa prepoznatljivim, oštrim komentarima.

Takmičarki je nakon nastupa poručila da se nije izdvojila u odnosu na ostale, ali na prilično surov način – rečenicom: „Nećeš biti zvijezda.“

JK i dalje rešeta takmičarku #pinkovezvezde

Ova fraza već je postala njen zaštitni znak i način na koji komentariše nastupe, pa se upravo zbog toga mnogi takmičari plaše njenog suda.

Da li je to njen način da probudi inat i motivaciju kod kandidata, ili ipak gruba uvreda – ostaje na gledaocima da procijene.

