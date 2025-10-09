Kris Džener ne krije da je imala niz estetskih intervencija kako bi zadržala mladalački izgled. Ipak, najnovije slike stižu iz komentar da "ne zaboravimo da ima 69 godina".
Od kako je vrući snimak Kim Kardašijan ugledao svjetlost dana, Kris Džener, prema tvrdnjama američkih medija i Internet zajednice, "nije časila časa" kako bi unovčila eksplicitni video i stvorila imperiju.
Kim Kardašijan je dobila rijaliti, proslavila je i svoje sestre od kojih jedna može da se pohvali činjenicom da je najmlađa milijarderka na svijetu, a svijet netremice, i godinama kasnije, pomno prati šta rade slavne sestre.
"Dabogda svi ostarili kao Kris Džener": Šok slike mame rijaliti milijarderki, izgleda 3 puta bolje od slavnih ćerki
Junis Abas otmičar Kim Kardašijan
Poslednjih mjeseci je, ipak, u centru pažnje mama Kris Džener, koja je pozirajući na naslovnicu prestižnog modnog časopisa, nedavno otkrila da je "osvježila lice". U svijetu fejsliftinga, hijalurona, silikona... to nije ništa novo ni čudno, ali ono što je Kris uspela u ordinaciji hirurga, jeste da, prema riječima mnogih, vrati vrijeme.
Ovako je izgledala prošle godine:
"Dabogda svi ostarili kao Kris Džener": Šok slike mame rijaliti milijarderki, izgleda 3 puta bolje od slavnih ćerki
Nova slika na kojoj sada vidimo podmlađenu Kris, s platinastom kosom, objavljena je uz potpis da ima 69 godina i jednostavno ostavlja bez daha.
Pogledajte:
69 year old Kris Jenner shares new picturepic.twitter.com/5nB3bxTi6W— Daily Loud (@DailyLoud)October 9, 2025
U komentarima ispod slike koja je osvanula na mreži X može se pročitati "dabogda svi ovako ostarili", ali i da izgleda bolje od Kim Kardašijan:
"Dabogda svi ostarili kao Kris Džener": Šok slike mame rijaliti milijarderki, izgleda 3 puta bolje od slavnih ćerki
Lijepe Kajli Džener...
"Dabogda svi ostarili kao Kris Džener": Šok slike mame rijaliti milijarderki, izgleda 3 puta bolje od slavnih ćerki
I ćerki Kortni i Kloi Kardašijan:
"Dabogda svi ostarili kao Kris Džener": Šok slike mame rijaliti milijarderki, izgleda 3 puta bolje od slavnih ćerki