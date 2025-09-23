Kebina bivša snajka u Zvezdama Granda: Ostavila mu sina posle 5 meseci braka, sad došla kod njega u takmičenje

Kebina bivša snajka Sofija ušla u muzičko takmičenje Zvezde Granda gde je bivši svekar jedan od članova žirija

Izvor: TikTok printscreen / _sofijakaosofija_

Igor Kojić, sin Dragana Kojića Kebe, razveo se nedavno posle nekoliko meseci braka od Sofije, a ona je sada saopštila da dolazi ni manje ni više nego u Zvezde Granda, gde je njen bivši svekar član žirija.

Keba ne voli da govori uopšte o propalim brakovima svog sina, a juče je samo poručio da se nada da će Igor naći "treću sreću".

"Moj Igor je super, ima uspešnu firmu koja se bavi nekretninama. Drago mi je da je pun života, volje i elena, a što se brakova tiče, pa biće valjda treća sreća. To je do njega, mlad je još uvek ima vremena. Nigde ne treba žuriti ", rekao je Keba juče pre snimanja emisije "Zvezda Granda".

Sofija je sada podelila fotografiju ispred panoa "Zvezda Granda" i poručila nasmejana:

"Vidimo se uskoro!".

Vesna Milanović, PR Grand produkcije, kratko je prokomentarisala njenu objavu rečima: " Pogledajte emisiju, pa ćete videti da li je prošla ili ne".

Igor i Sofija su se razveli u julu ove godine, a papire za razvod braka potpisali sporazumno, prenosili su mediji. Ovu odluku podržao je i sam Keba, jer je smatrao navodno da je njegov sin prebrzo ušao u brak sa Sofijom, s kojom se zabavljao tek oko dva meseca.

(24sedam,MONDO).