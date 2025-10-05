logo
"Njima pesme sad piše ChatGPT": Ivan Gavrilović i Husa iskoristili priliku da isprozivaju mlađe kolege

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Zvijezde devedesetih vrijedno rade, pa je ekipa MONDA zatekla Ivana Gavrilovića i Husu na beogradskom aerodromu nakon nastupa.

Izvor: MONDO

Potražnja za zvijezdama devesetih i dalje traje, te popularni pjevači iz ovog perioda nastupaju kako u našoj zemlji, tako i širom regiona.

Ovom prilikom, ekipa MONDA naletjela je na Ivana Gavrilovića i Husu koji su sletjeli na aerodrom "Nikola Tesla", te se ovom prilikom osvrnuli na mlađe kolege, aludirajući da njima danas pjesme piše chatGPT.

Pjevačima je u jednom momentu u kadar uleteo i Željko Šašić, koji je bio spreman za šalu.

Izvor: MONDO

Breskvica se takođe našla na istom mjestu ove nedelje nakon nastupa, te smo imali prilike i nju da usnimimo. Evo ko ju je dočekao:


ivan gavrilović zvijezde devedesetih husein husa alijević

