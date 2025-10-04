Roditelji je naterali da se uda za Gagija: Muvao je dok je imala dečka, glumac imao plan kako da postane njegova žena

Brak Branke Pujić i Dragana Jovanovića važi za jedan od skladnijih na javnoj sceni, a malo je poznato da se glumica plašila da stane na "ludi kamen".

Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic

Glumac Dragan Jovanović danas, 4. oktobra napunio je 60 godina. Najpoznatiji je po upečatljivim ulogama u filmovima i serijama kao što su "Lajanje na zvezde", "Bure Baruta", ali i u serijama "Moj rođak sa sela", "Srećni ljudi" i mnogim drugim. Već decenijama je u skladnom braku sa koleginicom Brankom Pujić, s kojom ima ćerku Anđelu, koja je takođe krenula umjetničkim stopama svojih roditelja. Ipak, malo je poznato da njih dvoje nikada nisu željeli da stanu na "ludi kamen".

"Istina, prvi put kad sam je spazio, znao sam da će biti moja. Morao sam malo da pričekam, ali vredjelo je", ispričao je glumac u intervjuu za "Gloriju".

Njih dvoje danas imaju ćerku Anđelu koja je krenula stopama svojih roditelja, te uspješno gradi glumačku karijeru.

Branka je bila u vezi kada je upoznala Dragana

Gagi je Branku osvojio duhovitošću i neodoljivim šarmom, a uprkos tome što se odupirala, na kraju je pala na njega.

"Kad sam upoznala Dragana, imala sam dečka. U početku smo se družili, bio je duhovit, mnogo smo se smijali i s vremenom mi se uvukao pod kožu. Sveto mjesto nam je bio prvi zajednički projekt i tu je naša ljubav zaista krenula. Ali nešto se događalo i prije toga. Sjećam se, kad me prvi put video na Akademiji, rekao je da ću mu biti žena. Imao je cijeli plan! A meni je u početku s njim bilo jako lijepo, sve je krenulo iz druženja i spontano preraslo u ovo što imamo i danas. Najjače su mu oružje šarm i plemenitost. Duhovit je i vrlo muževan, ali i jako dobar čovjek", ispričala je Branka prije nekoliko godina i otkrila da je pristala da se uda samo zbog pritiska roditelja:

"Oduvijek sam maštala da se nikada ne udam, jer mi je taj čin bio strašan, ali sam na kraju odustala od svojih stavova. Nismo željeli da pravimo ni venčanje, ali smo pod pritiskom roditelja poklekli. Na taj korak odlučili smo se i zbog Anđele, a sigurna sam da bismo i danas bili zajedno bez obzira na papir. Vjenčali smo se u maju 1992. godine i to mi je bio jedan od najlepših dana u životu. Bilo je veoma romantično, u restoranu 'Ušće' sa pogledom na Dunav i Kalemegdan, došli su svi naši prijatelji i rodbina i sva ljubav je bila usmjerena ka nama. Uveče smo otišli na medeni mjesec u zamak Dunđerski, koji je izgledao ovako: nas dvoje u vjenčanim odijelima, dvorac se bijeli na mjesečini, on me nosi u naručju... Prosto da vam srce stane", ispričala je.



