"Trag i mrlja, blud i nemoral": Edita ponovo umiješana u skandal, odmah se oglasila i otkrila svoju stranu priče

Edita nije mogla, a da se ne dotakne skandala u koji je neočekivano upletena.

Izvor: Printscreen/Instagram

Edita Aradinović otvoreno je govorila o skandalu u koji su je umiješali Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase i njegov kolega Luka Bojović, poznatiji kao Luks.

Baka Prase i njegov kolega Luks, ozbiljno su se sukobili, a u sve su umešali Editu Aradinović, pjevačica tvrdi da je ogorčena, ali i da od nerviranja nema ništa.

"Odlijepila sam i ne bih pridavala značaju zato što sam ni kriva ni dužna upletena. To je ta moja dobrota i pristup što hoću da budem dobra. Dajem na značaju i pažnji i to neko iskoristio, i kao šta je bilo, pa ništa nije bilo, koga briga, a ja ostala oštećena. Oni imaju neke svoje priče i problem sa egom, gledajući i jednu i drugu stanu, neću da se miješam, stvarno."

Iako su joj se izvinili, pjevačica tvrdi da od toga nema koristi.

"Ostali su trag i mrlja ili sumnja. Prvo Luks je dobar momak ali nije moj tip muškarca, sve je super ali dajte ne bih sebe dovodila u situaciju. A svašta se dešava, svuda neki blud i nemoral, i kome ti da objasniš - zaključila je Edita.