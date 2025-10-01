Razvela se naša poznata pjevačica u tajnosti: Godinama je nema u javnosti, evo kako danas izgleda

Pjevačica kaže da nije želela lošu energiju posle rastanka.

Izvor: Instagram/Printscreen/jelena.brocic

Pjevačica Jelena Broćić, koju publika pamti po velikom hitu "Bele rade", danas nije toliko prisutna u medijima kao nekada, iako je mnogi i dalje pamte po specifičnom glasu i emotivnim pjesmama. Javnost je posebno bila iznenađena činjenicom da se pjevačica razvela u potpunoj tajnosti.

Ipak, Jelena nikada nije prestala da se bavi muzikom – nastavila je da pjeva i nastupa, ali je vremenom značajno promijenila svoj muzički stil, kao i izgled, pa sada neguje drugačiji imidž i novu boju kose.

O razvodu je svojevremeno govorila potpuno otvoreno, bez zadrške, ističući da nema razloga da bilo šta krije.

"Kroz cijelu moju karijeru ja nisam bila puno u medijima, pogotovo u poslednje vrijeme. Odlučila sam da se povučem i da se potpuno posvetim porodici", izjavila je Broćićeva jednom prilikom, a govorila je da ima dosta tezgi:

"Iako se ne pojavljujem na televiziji, ja radim. To je uglavnom na preporuku ili kada ljudi na licu mjesta čuju i vide kako radim i onda me zovu i tako ja opstajem sve ove godine vjerovali ili ne. Mi smo u dobrim odnosima, što je kod nekih ljudi izazvalo poprečne reakcije."

Pjevačica kaže da nije želela lošu energiju posle rastanka.

"Dobro smo se u braku slagali, sada kada smo se razveli, mi smo prije svega ljudi. Ja ne želim da moje djete bilo šta trpi zbog toga što smo se mi razveli. Ne želim da Vasilije bilo kog momenta osjeti neki nedostatak. Oni se viđaju, pomaže nam koliko treba, uvjek je tu. Napravili smo pravu priču za Vasilijevo najveće dobro", rekla je iskreno pjevačica.