"Zvezde Granda su za bake i deke": Bosanac potkačio konkurenciju, a do juče sedeo u žiriju

Autor Dragana Tomašević
0

Dragan Stojković Bosanac dao svoj sud o Zvezdama Granda i Pinkovim zvezdama

"Zvezde Granda su za bake i deke": Bosanac potkačio konkurenciju, a do juče sedeo u žiriju Izvor: TV Pink

Dragan Stojković Bosanac juče je prisustvovao audiciji koja je održana u Sarajevu, kada je progovorio o muzičkom takmičenju u kojem je do nedavno bio član žirija - Zvezdama Granda.

"Zvezde Granda su brend. Da smo pet nekakvih nekakvih indeksnih poena niži, bio bi uspeh. Ali mislim da je to pandan postao Zvezdama Granda i da su Pinkove zvezde, onaj ko ih je napravio, dobro je uradio.

Bosanac se potom osvrnuo na svađe članova žirija i potkačio kolege iz Zvezda Granda.

"Nije bilo zvrčki, zašto? Ja to nisam ni primetio. Ako ne shvatate da postoje neke stvari koje se same od sebe nameštaju... Za razliku od prethodnog žirija, lepa stvar je što niko ništa lično ne doživljava. Ne zameramo jedni drugima ako dokumentarišu nešto što ne paše nekom drugom. To je profesionalizam. Ono (Zvezde Granda) je postalo za deke i bake, a ovo je za omladinu. Ja se podmlađujem uz ovaj žiri, izbegavam da se družim sa svojim vršnjacima, jer samo gledaju ko šta pije od lekova za pritisak. Ovo je dobitna kombinacija za taj drugi deo populacije koja nije bila zastupljena u prehodnom takmičenju".

(Republika, MONDO)

Dragan stojković bosanac

