"Ja ne moram ništa": Srpskog glumca uniformisani oficiri vukli pred Tita dok je urlao, a onda su ga uveli u sobu

Čuveni glumac Pavle Vuisić preminuo je 1. oktobra 1988. godine, a ostao je upamćen ne samo po neverovatnom talentu, već i po tome da nije prezao da kaže šta misli, čak i ako je ispred njega stajao Tito lično.

Pavle Vuisić, nezaboravni bard našeg glumišta, obeležio je domaću kinematografiju ulogama u kultnim ostvarenjima kao što su "Maratonci trče počasni krug", "Ko to tamo peva", "Otpisani", "Valter brani Sarajevo", "Bitka na Neretvi" i mnogim drugim filmovima i serijama.

Međutim, Vuisić nije bio poznat samo po svom impozantnom filmskom opusu – jednako snažno pamti se i njegova ličnost. Bio je čovek koji nikada nije imao "dlake na jeziku", bez obzira na to ko se nalazio preko puta njega. Čak ni kada je u pitanju bio sam Josip Broz Tito.

Jedna od anegdota koja se i danas prepričava vezana je za leto 1969. godine, kada je na Belom dvoru organizovana posebna projekcija filma "Bitka na Neretvi", namenjena isključivo maršalu. Pre prikazivanja pred publikom, Tito je želeo da upozna celu ekipu – od šminkera do glavnih glumaca. Tada se među pozvanima našao i Vuisić, koji je u ovom ratnom spektaklu tumačio lik šofera Jordana.

I tako se dogodilo da dva uniformisana oficira pokupe slavnog glumca sa njegovog splava na Savi i odvedu pred kapije dvora na Dedinju, gde su ga dočekale devojke čiji je zadatak bio da Paju odvedu do garderobe i daju mu lepo, svečano odelo predviđeno za prijem kod Tita.

Obučen u svoju "alasku uniformu" – bermude, raskopčana prugasta košulja, papuče izbledele od peska, Pavle Vuisić nije imao ni najmanju nameru da obuče "pingvinski kostim".

"Ne moram ništa! Možda vi da ga probate, a da se ja vratim na Adu", kažu da je vikao dok su se probijali do garderobe.

Neprijatna situacija je potrajala. Paja nije odustajao i činilo se da nije bilo te sile koja bi ga naterala da se predomisli. Galama je bila tolika da ju je, hodajući ka dvorani, čuo i sam Tito. Zaobilazeći svoju pratnju maršal je sam otišao do garderobe i otvorio vrata. Svi su zaćutali.

"Druže, jesu li vaši šoferi nosili odela i kravate u ratu? Teraju me da ovo obučem, a svi znaju da sam ja u filmu šofer Jordan", kao iz topa je ispalio Vuisić.

Priča kaže da se Tito nasmejao, prišao i zagrlio Pavla Vuisića odvodeći ga u jedno malu, sporednu prostoriju. Niko nije znao šta se unutra dešava. Samo je u jednom trenutku konobar uneo viski. Projekcija je kasnila, piše Istorijski zabavnik.