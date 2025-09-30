"Dala sam mu 250 eura, upropastio me, pa blokirao": Zvezda Granda urnisala poznatog šminkera

Mlada pjevačica je navela da je njegov rad nekvalitetan i preplaćen, a onda se oglasio i sam Stefan.

Takmičarka popularnog muzičkog šou-programa "Zvezde Granda", Minja Stanković, oglasila se na TikToku i oštro prokomentarisala rad poznatog šminkera Stefana Subotića. Stefan Subotić uživa veliku popularnost na društvenim mrežama zahvaljujući svojim nevjerovatnim transformacijama u poznate pjevačice, što mu je donijelo ogroman broj pratilaca i simpatija publike.

Međutim, Minja je iznijela potpuno drugačije mišljenje, pa je u svom obraćanju istakla da je, prema njenom mišljenju, Stefanov radnekvalitetan i pritom preplaćen.

"Iskreno da vam kažem, ovo nikada u životu ne bih objavila da nije ispao vrlo neprofesionalan i bezobrazan prema meni. Djevojke koje misle da će biti najljepše za poseban dan ako plate Stefanu Subotiću 250 eura, da se ne zezaju. Neka izaberu nekog šminkera koji će ih lijepo našminkati, a ne te neke popularne influensere - započela je Minja.

"Željela sam da budem opuštena za svoj prvi krug u Zvezdama Granda i najljepša moguća, znajući da Stefan prvi porcelanski ten, zakažem ja termin kod njega. Rekao mi je da mora 250 eura da se plati, sve strava... Ugovorimo termin u 9.30h, jer mi je proba bila u 11h. Naravno, platila sam kaparu 125 eura. Dolazim u 9.30h na lokaciju koja mi je poslata, da bi se desilo da šalje poruku kako će kasniti. Onda, pošalje mi pogrešnu lokaciju. Ja ćekam na toj lokaciji koju su mi dali, a prava lokacija je bila 15 km odatle. Nekako sam stigla do 9.50h i krenuo je da me šminka, bio je veseo. Međutim, moja mama je primijetila da su mi oči nejednako našminkane i da izgledam zrikavo. Platila sam mu 250 eura i otišla na probu, ali kada sam se pogledala, po licu sam imala mrlje. Sve je počelo da se sliva i razmazuje. Na kraju su me spasile žene u šminkernici koje su vlažnom maramicom skinule tu šminku i uradile novu", ispričala je takmičarka "Zvezda Granda" na TikToku.

Oglasio se šminker

Šminker se vrlo brzo nakon nje oglasio na ovu temu.

"Uvijek je najlakše kritikovati, osporavati i potcjenjivati ono što ne razumijemo. Ali upravo tu se pokazuje granica između prosječnog posla i ozbiljnog brenda. Make-up nije trošak. Make-up je luksuzna usluga, transformacija, iskustvo i emocija. Kada pričamo o cijeni šminkanja, mnogi ljudi polaze od pogrešne pretpostavke: porede make-up sa nečim svakodnevnim i masovnim. A istina je potpuno drugačija", rekao je on i dodao:

"Materijali i alati, dakle vrhunski proizvodi koštaju. Kvalitetna šminka, higijena i profesionalna oprema nisu trošak od par eura, već ozbiljna investicija. Zato je potpuno logično da cijena usluge ne može biti 20, 30 ili 50 eura. Ako je make-up umjetnost, luksuz i transformacija, onda cijena mora da prati tu vrijednost", napisao je Subotić na TikToku.