"MISLIŠ DA BIH TI PLATILA?" Poznati šminker podijelio neprijatno iskustvo sa pjevačicom, pa zapalio mreže

Stefan Subotić, poznat po nevjerovatnim transformacijama uz pomoć šminke, prisjetio se svojih početaka.

Izvor: IG stefansubotic_makeup

Jedan od najboljih mejkap artista, Stefan Subotić, ispričao je situaciju s početka karijere sa poznatom domaćom pjevačicom, koju je išao da našminka.

"To je bilo prije možda 7 ili 8 godina, doduše bio sam tada mlad i nezreo. Otišao sam na adresu i našminkao je, a tu je bilo jako puno ljudi u tom prostoru. Pitala me je - 'koja je cijena šminkanja, koliko treba da platim?" započinje priču Stefan.

Izvor: IG stefansubotic_makeup

"Ja sam rekao - 'ovaj, prvi put je od mene', bilo mi je zaista drago da to učinim. A ta pjevačica je onda rekla - 'Misliš da bih ti platila?!' onako pred svima". Nastavio je: "Neću da je imenujem, jer kada bih rekao, to bi vjerovatno izazvalo veliku pometnju. Zadržaću pravo da prećutim, ali to je bilo baš onako bezveze. Od tada sam se opametio", zaključio je i dodao: "čak sam uradio i transformaciju nje, nisam joj zamjerio, sve je ostalo u prošlosti. Prošao sam preko toga ali sam naučio lekciju", izjavio je Subotić u emisiji za Hajp.

Izrečeno je izazvalo veliku polemiku među pratiocima na društvenim mrežama, pa su pretražujući neke od Stefanovih poslednjih transformacija, pokušali da odgonetnu o kojoj pjevačici je riječ?

"Zadržaću pravo, asocijacija za Cecu", napisao je neko, a drugi su nagađali: "Zorica Brunclik garant", "Nađoh Daru Bubamaru u transformacijama", "Jedna od posljednjih u koje se transformisao je Lepa Brena, ali nije ona... ne vjerujem", "Koja god da je bila - sram neka ju bude!! I to tako pred svima...užas!"

Pogledajte kako izgleda njegova sjajna transformacija u Lepu Brenu:

Neke od Stefanovih transformacija i slika sa luksuznih destinacija pogledajte u galeriji:

