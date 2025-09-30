logo
Isplivala fotografija Adel na vjenčanju Selene Gomez: Pjevačica nikada mršavija

Izvor mondo.ba
0

Adel je otkrila kako je uspjela da smrša preko 44 kilograma.

Isplivala fotografija Adel na vjenčanju Selene Gomez: Pjevačica nikada mršavija Izvor: Printscreen/YouTube

Već duže vrijeme se govori o promjeni izgleda pjevačice Adel. Jasno je da je značajno smršala, a pre nekoliko godina je otkrila da je izgubila 44 kilograma isključivo zahvaljujući redovnim treninzima. Na vjenčanju Selene Gomez njena nova figura je posebno upala u oči, a mnogi su primijetili da pevačica nikada nije izgledala mršavije.

Tokom intervjua sa Oprom Vinfri, Adel je rekla da se osjećala kao da je njeno tijelo konstantno bilo objektivizovano. Na vjenčanju Selene Gomez je njena nova linija baš došla do izražaja.

"Ljudi pričaju o mom tijelu već 12 godina, pa sam svoj put mršavljenja odlučila da učinim ličnim. Nisam se mijenjala zbog drugih, već zbog sebe, pa nisam imala potrebu da o tome javno govorim. Možete da budete bilo kog oblika ili veličine i da budete pozitivni prema svom tijelu, dodala je i istakla da nikad nije osjećala da treba da smrša."

Otkrila kako je smršala

O detaljima svog intenzivnog režima vježbanja progovorila je za britanski Vog i objasnila je da je tokom prvog karantina vježbala tri puta dnevno.

"Ujutro bih dizala tegove, planinarila ili vežbala boks poslepodne, a onda radila kardio uveče."

Pogledajte fotografije Adel:

Iako je njena vitka linija već neko vrijeme bez premca, fanovi su ostali zapanjeni nakon fotografija sa svadbe Selene Gomez koje su se proširile društvenim mrežama. Naime, mnogi komentarišu da je Adel izgledala zanosno i sofisticirano, ali i da je njena nova figura zabrinjavajuća. Međutim slavna pjevačica se drži svoje priče:

"Nikad se nije radilo o mršavljenju, već o tome da postanem snažna i osiguram sebi svaki dan vreme bez telefona, o kojem sam postala prilično zavisna", rekla je.

(Žena.Blic/ MONDO)

Tagovi

Adel

