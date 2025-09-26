Američka glumica u Cirihu u goloj čipkanoj haljini: "Sijevaju" bradavice dok prima nagradu, ljudi samo u jedno gledaju

Dakota Džonson pojavila se na filmskom festivalu u provokativnom izdanju koje je iznenadilo njene fanove

Izvor: Walter Gilgen / Alamy / Profimedia

Dakota Džonson ponovo je uspjela da privuče pažnju takozvanom "naked", odnosno "golom" haljinom, kada se u četvrtak pojavila na 21. Filmskom festivalu u Cirihu. Glumica koja je potpuno promijenila svoj imidž u poslednje vrijeme, malo toga je ostavila mašti, a na njenu kreaciju ljudi su imali samo jedan komentar "vau".

35-godišnja Dakota ponijela je upečatljivu plavu čipkanu toaletu bez grudnjaka, koja je isticala njenu vitku figuru.

DAKOTA JOHNSON WOW WOW WOW WOWpic.twitter.com/IyEbbJwohu — ju (@dakotasrare)September 25, 2025

Gornji dio od čipke prelazio je u spušteni struk, a haljinu je dodatno naglašavao dramatičan til.

Dakota je pozirala nasmijana i dobro raspoložena na crvenom tepihu, a kasnije je izašla na binu da primi nagradu "Golden Eye".

Ovaj smjeli izgled dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je na Nedelji mode u Njujorku, na humanitarnoj večeri Kering Caring for Women, ponijela još jednu izazovnu kombinaciju koja je malo toga ostavljala mašti.

Izvor: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

Haljinu je pokazivala iz svih uglova, a u jednom trenutku otkrila je i izvajanu zadnjicu. Da bi zadržala dozu pristojnosti, zvijezda filma "Madame Web" odlučila se za crni satenski grudnjak i tanga donji veš ispod prozirne toalete.

Inače, od kako je raskinula dugogodišnju vezu sa pjevačem Krisom Martinom, Dakota ne prestaje da iznenađuje provokativnim izdanjima, zbog čega mnogi misle da pokušava da mu pokaže "šta je izgubio".