Podneta tužba zbog smrti Majka Heslina: Glumac preminuo u restoranu, zaposleni nisu hteli da pruže prvu pomoć?

Glumac Majk Heslin (30) preminuo je prošle godine u restoranu Las Vegasu. Prema tvrdnjama njegovog supruga, osoblje nije pružilo prvu pomoć.

Izvor: Instagram printscreen / mikeheslin

Mladi glumac Majk Heslin preminuo je prošle godine od srčanog udara. Smrt je nastupila iznenada 2. jula, u jednom restoranu u kojem je bio na ručku s prijateljima.

Prema tvrdnjama njegovog supruga koji je podneo tužbu protiv radnika lokala, Majklu nije pružena pomoć, jer im zaposleni nisu dozvolili da mu pruže prvu pomoć.

Skoti Dinamo tvrdi da je Heslin, tokom proslave rođendana u Las Vegasu, doživeo srčani zastoj, a da osoblje restorana nije pružilo prvo pomoć, već je i navodno sprečilo ženu koja je pokušala da mu spasi život da priđe.

Dinamo je u međuvremenu pokrenuo pravni postupak zbog protivpravne smrti, smatrajući restoran odgovornim za tragediju koja je, kako se tvrdi u tužbi, mogla biti sprečena. Naglašava i ozbiljne propuste u pružanju hitne medicinske pomoći, prenosi "Dejli Mejl".

Izvor: Instagram printscreen / mikeheslin

U tužbi podnetoj 18. septembra navodi se da zaposleni nisu preduzeli nikakve mere, te da su čak agresivno sprečili gošću koja je pokušala da oživi Heslina.

Tužba navodi pet tačaka, uključujući: Protivpravnu smrt, nemar, nemarno zapošljavanje, nedostatak nadzora, teški nemar.