logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Podneta tužba zbog smrti Majka Heslina: Glumac preminuo u restoranu, zaposleni nisu hteli da pruže prvu pomoć?

Podneta tužba zbog smrti Majka Heslina: Glumac preminuo u restoranu, zaposleni nisu hteli da pruže prvu pomoć?

Autor Dragana Tomašević
0

Glumac Majk Heslin (30) preminuo je prošle godine u restoranu Las Vegasu. Prema tvrdnjama njegovog supruga, osoblje nije pružilo prvu pomoć.

Podneta tužba zbog smrti Majka Heslina: Glumac preminuo u restoranu, zaposleni nisu hteli da pruže p Izvor: Instagram printscreen / mikeheslin

Mladi glumac Majk Heslin preminuo je prošle godine od srčanog udara. Smrt je nastupila iznenada 2. jula, u jednom restoranu u kojem je bio na ručku s prijateljima.

Prema tvrdnjama njegovog supruga koji je podneo tužbu protiv radnika lokala, Majklu nije pružena pomoć, jer im zaposleni nisu dozvolili da mu pruže prvu pomoć.

Skoti Dinamo tvrdi da je Heslin, tokom proslave rođendana u Las Vegasu, doživeo srčani zastoj, a da osoblje restorana nije pružilo prvo pomoć, već je i navodno sprečilo ženu koja je pokušala da mu spasi život da priđe.

Dinamo je u međuvremenu pokrenuo pravni postupak zbog protivpravne smrti, smatrajući restoran odgovornim za tragediju koja je, kako se tvrdi u tužbi, mogla biti sprečena. Naglašava i ozbiljne propuste u pružanju hitne medicinske pomoći, prenosi "Dejli Mejl".

Izvor: Instagram printscreen / mikeheslin

U tužbi podnetoj 18. septembra navodi se da zaposleni nisu preduzeli nikakve mere, te da su čak agresivno sprečili gošću koja je pokušala da oživi Heslina.

Tužba navodi pet tačaka, uključujući: Protivpravnu smrt, nemar, nemarno zapošljavanje, nedostatak nadzora, teški nemar.

Tagovi

Majk Heslin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ