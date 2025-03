"MARINA TUCAKOVIĆ ME JE UCIJENILA!" Šok intervju Mire Škorić: Živu su me sahranjivali...

Ni u jednom trenutku nije poklekla.

Mira Škorić jednom prilikom je govorila o svojim hitovima, razlozima zbog kojih izbegava javni život, budućim planovima, pa se dotakla i perioda kada joj je u životu bilo najteže.

"Ne umijem da se foliram, iskrena sam i to me je u životu mnogo koštalo" počinje pjevačica, i dodaje:

"Tokom cijele karijere imala sam ozbiljne lomove. Mene je snašla ta užasna boleština i o tome ne volim da pričam. Teško mi je i samo kada se sjetim tog perioda kada sam imala četiri operacije na onkologiji, kada mi je život visio o koncu, s pitanjem da li ću ikada moći da pjevam, pa sve te medijske pauze koje su išle uz to" objašnjava Škorićeva.

Ni u jednom trenutku nije poklekla

"Najgore mi je bilo što su mnogi iz mog okruženja, neki mediji, pa čak i prijatelji i kolege mislili ma nema ništa od nje, dosta je i pjevala" istakla je Mira.

Mira Škorić navodi da predaja u ovim situacijama nikada nije bila opcija uprkos tome što je zapadala u izuzetno teška stanja.

"Imala sam teške borbe, terapije, periode izolacije, a to su strašni lomovi. Snagu sam našla u činjenici da nikada nisam prihvatila bolest. Nikada nisam poklekla, kada je bilo teško pa i najteže, ja sam se dizala i išla naprijed. Medijske pauze su me mnogo koštale, a svi ti nazovi prijatelji oko mene su se radovali, živu su me sahranjivali" govorila je pjevačica.

Marina me je ucijenila

Pjevačica se prisjetila i svojih početaka, pa priznala da nije htjela da snimi jedan od svojih najvećih hitova „Zašto nosiš prsten moj“.

"Bilo je to 1991. godine kada su album radili Marina, Futa i Zlaja. Nisam htjela da snimim pjesmu „Zašto nosiš prsten moj“, čupala sam kosu sa glave. Marina Tucaković me je ucijenila i rekla da ako je ne snimim neću dobiti nijednu pjesmu" zaključila je Mira Škorić