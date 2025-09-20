Oglasila se najstarija ćerka Danila Ikodinovića: Prvi put objavila fotku sa ocem i poslala jaku poruku

Andrea Ikodinović iznenadila je mnoge novom objavom na TikToku.

Izvor: MN Press/ tiktok/ikodinovicandrea

Vest da se bivši vaterpolista Danilo Ikodinović i odbojkašica Maja Ognjenović razvode iznenadila je mnoge. Njih dvoje se još uvek nisu oglašavali tim povodom, ali je isplivala najnovija fotografija Ikodinovića i to sa najstarijom ćerkom Andreom.

Pogledajte fotografije Andree:

Ona je u opisu njhove zajedničke fotografije stavila zanimljiv opis.

"Stručan štab za banovanje zaseo. Zaključak- svi ste banovani", napisala je Andrea.

Danilo na ovoj fotografiji deluje veselo, a ostaje da vidimo kada će progovoriti o razvodu od popularne nekadašnje odbojkašice.

Andreu dobio u prvom braku

Podsetimo, vaterpolista iza sebe ima tri braka, a ćerku Andreu je dobio sa prvom suprugom Anjom. Ona je veoma aktivna na TikToku, gde ima više od 103.000 lajkova, a njen sadržaj uglavnom se fokusira na noćni provod i društveni život.

Ikodinović se ponovo našao u žiži javnosti nakon informacija da se razvodi nakon devet godina braka od Maje Ognjenović. Kako navode domaći mediji, Maja živi u Italiji, dok se Danilo vratio nazad u Beograd.