Najljepša žena svijeta ponovo slobodna: Monika Beluči tik pred rođendan stavila tačku na vezu s kolegom

Monika Beluči i Tim Barton stavili tačku na vezu koja je počela prije skoro tri godine. U zvaničnom saopštenju navodi se da se rastaju "sa velikim poštovanjem"

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Ovakvoj vijesti niko se nije nadao, zato nas je vjerovatno i pogodila kao grom iz vedra neba – Monika Beluči i Tim Barton odlučili su da se rastanu.

Koliko u julu, proslavljeni američki reditelj tvrdio je, blistajući od sreće, da je zanosna Italijanka "centar njegovog svijeta", razmjenjivali su nježnosti na crvenom tepihu kao da sutra ne postoji i sve je pucalo od ljubavi, a sada su objavili da je svemu došao kraj.

Izdato je i zvanično saopštenje, koje upravo putuje svijetom šokirajući sve koji su vjerovali da su savršen par i da je niko nije srećniji od njih. Italijanska filmska diva i američki režiser stavili su tačku na priču koja je počela prije skoro tri godine, a u objavi se navodi sledeće:

"Sa velikim poštovanjem i dubokom brigom jedno o drugom, Monika Beluči i Tim Barton odlučili su da dalje krenu svako svojim putem".

Kraj pred sam rođendan

Glumica, koja se godinama nalazi na listama najljepših žena svijeta, poslednjeg dana septembra puni 61 godinu. U junu i julu zajedno su pohodili festivale, pozirali nasmijani na crvenom tepihu, držali se za ruke i gledali jedno drugo kao zaljubljeni tinejdžeri.

Monika Beluči i Tim Barton upoznali su se još 2006, ali prošlo je mnogo vremena dok nisu sjevnule varnice. To se desilo posle 16 godina, u oktobru 2022, kada su se ponovo sreli na festivalu "Lumiere" u Lionu.

Potvrdivši da je u vezi sa slavnim rediteljem, italijanska "femme fatale" izjavila je za Elle da je to bio "jedan od onih susreta koji se rijetko dešavaju u životu": "Volim Tima. I izuzetno ga poštujem, i njega i njegovo stvaralaštvo".

Spojili su i lijepo sa korisnim, pa je Monika zaigrala i u nastavku njegovog hit filma "Beetlejuice", premijerno prikazanom prošlog septembra.

Jedna od najljepših žena svih vremena bila je u braku sa kolegom Vensanom Kaselom, s kojim ima dvije ćerke, Devu i Leoni. Barton je tokom dugogodišnje veze sa glumicom Helenom Bonam Karter dobio sina Bilija i ćerku Nel.

(Žena Blic / MONDO)