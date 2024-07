"POLA ČOVJEK POLA PRASAC, MARŠ NA BAUŠTELU" Stanijin vjerenik došao zadrugaru na vrata, pobijesneo i najavio haos

Asmin Durdžić došao je ispred vrata Lepog Miće koji se sada oglasio i žestoko udario na dečka Stanije Dobrojević.

Asmin Durdžić koji je javnosti postao poznat kada je stupio u vezu sa Stanijom Dobrojević, a kasnije i kada je njegova supruga ušla u Elitu i poručila da joj je starleta "preotela muža", došao je u Beograd kako bi se suočio sa Lepim Mićom.

Mića i Asmin imali su sukob kada je bivši zadrugar gostovao u emsiiji "Narod pita", a Durdžić je došao ispred stana u kom živi rijaliti učesnik - "Zvao sa Miću sa austrijskog broja. Samo se jednom javio na deset sekundi i spustio slušalicu. Poslao sam mu 30 poruku, evo i danas sam ga zvao sa srpskog broja. Tu mi je samo rekao 'Halo' i ja ga pitao 'Gdje si, prijatelju?' i on odmah spuštio slušalicu kada je čuo moj glas. Sad da li će izaći ispred zgrade, to ne znam. Ja bih volio da izađe, pa da mi kaže sve to u lice što je govorio u zadnjih deset mjeseci", rekao je Asmin za "Hajp" i dodao:

"Jeste bio u policiji, ali evo tu sam, šta? Nisam još dobio poziv od policije, ali ja sam došao tu da sa njim pričam pošto ja nisam ludi deda kao on da pljuje u kameru dok priča. Došao sam mu da vidim dal će mi pružiti ruku ili će me dalje pljuvati, da li će sve to da ponovo što je rekao pred kamerama".

Sada se za medije oglasio Lepi Mića koji je progovorio o njihovom sukobu: "Posle jučerašnjeg cirkusa dvorske lude ili ti starletana danas ga očekujem na ulici ispred moje zgrade da se pojavi obučen u haljinu i štiklama, sa potpunom šminkom, da bude kao pravi starletan... Ali sa kamerama CNN-a i neke svjetski poznate televizije sa najpoznatijom reporterkom, možda bi ti tada porastao rejting. Taj starletan pola čovek, a pola prasac ne shvata jednu stvar, ja se pitam kad, gde i sa kim ću da se vidim i šta ću i kako ću sa kim da pričam. Očito da njega nisu povrijedile moje psovke nego istina koju sam mu iznio. Ljudino od Cazinske krajine, stisni m**a i idi i izvadi taj DNK i prihvati se odgovornosti da li si ili nisi otac, a ne da daješ kao neki starletan izjave pred televizijskim kamerama", govorio je Lepi Mića, pa nastavio:

"Kad se neko traži on se nađe, očito ti nisi tražio mene, ti si tražio sekunde ili minute na televiziji ili bilo kakav prostor pod estradnim nebom, za čime čezneš i nisi birao način da dođeš do njega. Sram te bilo stvari koje radiš, g**icu bi dao da budeš na portalima ili na televiziji, ali shvati jedno, ti nisi javna ličnost, niti deo estrade. Ti si jedan izgubljen slučaj, jedan veliki kompleksaš, jedno malo sujetno g**no i marš na bauštelu, tamo ti je mesto. Uz dužnu poštovanje svim ljudima koji rade svoj posao pošteno na bauštelu, za razliku od tebe".

"Mogao bi o tebi gmazu mali da pričam danima, ali dovoljno je i ovo malo prostora što sam ti dao, smradu ljudski. Da li ću te j**ati ili neću to se pitam samo ja, a ne ti, konju jedan, mada znam da bi ti to želeo. Ako želiš da ti se želja ispuni uđi u 'Elitu' i dobićeš mjesto koje pripada tebi, ali u ekonomskom dvorištu odeljenja za svinje, ali ja neću vrijeđati svinje i nazivati tebe svinjom, ja ću tebe zvati 'moja mala mangulica' ili 'pepa prase'. Do skorog viđenja izgubljeni slučaju u vremenu i prostoru. I ne zaboravi ti si mali, sitnu cirkuzant i jako si smiješan. Ako nekoga tražiš da se sa njim obračunaš to ne radiš pred kamerama, nego sjedneš fino sa čovjek i popričaš u čemu je problem, a sa mnom sjedjeti nećeš, jer takvi indijanci sa mnom sjede. Ne bi me iznenadilo gmazu, smradu i g**no malo da se snimaš i kad k**aš jer ti si g**no malo spremno na sve. Pozdrav, mali starletančiću", poručio je Mića u svom silu.

