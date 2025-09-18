Glumica koja je osvojila Holivud pa nestala: Paparaci snimili Evu Mendez

Glumica Eva Mendez važila je za jednu od najljepših u Holivudu, a onda se naprasno povukla iz javnosti kako bi se posvetila porodici. Mnogi su komentarisali i da je suprug Rajan Gosling od nje napravio domaćicu, a sada su je paparci prvi put uslikali.

Slavna glumica Eva Mendez, koja je nekada važila za jednu od najljepših žena na svijetu, pojavila se u javnosti prvi put nakon gotovo pola godine. U utorak je viđena u Noting Hilu dok je obavljala svakodnevne obaveze. Glumica, koja posljednjih mjeseci vodi veoma povučen život, skrivala je lice ispod kape dok je kupovala.

Posljednji put je viđena u martu, kada je proslavila 51. rođendan kroz kampanju za Stelu Makartni. Prije toga, javnost ju je mogla videti još u decembru u Los Anđelesu, tokom ležernog ručka u Beverli Hilsu.

Ovoga puta, Eva je u Londonu, gdje njen suprug Rajan Gosling započinje pripreme za film "Star Wars: Starfighter". Za šetnju gradom odabrala je opušteni stajling, predimenzioniranu kaki haljinu u stilu džempera, visoke kožne čizme do kolena i veliku torbu preko ramena.

Šok zbog lica

Nakon što su se pojavile paparaco fotografije slavne ljepotice, ljudi nisu skrivali svoje zaprepašćenje. Komentarisali su na mrežama da Mendez izgleda umorno, a mnogi su komentarisali i da "ne liči na sebe". Razlog je najverovatnije to što je, kako se čini, otopila filere iz lica zbog kojih su je prozivali mjesecima.

Podsjetimo, Eva je prošle godine iznenadila sve vidno popunjenijim licem, a mnogi su komentrisali da ne liči na sebe. Iako nije priznala da je išta radila, mnogi su posumnjali na plastične intervencije.

Njeno lice sada djeluje drastično drugačije, a mnogi su komentarisali da im se čini da joj se koža "raširila" zbog pretjerane upotrebe filera. Ipak, još uvijek se ne zna da li u ovim glasinama ima istine.

Eva se pretvorila u domaćicu?

Eva i Rajan roditelji su dvije ćerke, Esmeralde (10) i Amade (8). Porodica trenutno boravi u britanskoj prijestonici gdje Rajan snima film, a interesantno je da se par dugo nije mogao vidjeti zajedno, te se na prste obje ruke mogu izbrojati paparaco fotografije na kojima su zajedno.

Čak su se i na dodjeli Oskara odvojeno fotografisali.

Eva Mendes shares message to husband Ryan Gosling following his#Oscarsperformance of ‘I’m Just Ken’:



“You took Ken all the way to the Oscars, RG. Now come home, we need to put the kids to bed. ”pic.twitter.com/jWeJvV4OHu — Pop Base (@PopBase)March 11, 2024

Eva se maksimalno posvetila odgajanju ćerki, i pokrenula je svoj biznis sa sredstvima za čišćenje, a par, iako je jedan od najimućnijih u Holivudu, nema dadilje ni pomoć u kući. Zbog svega, mnogi optužuju Rajana da je od Eve napravio domaćicu, a da li u pričama ima istine, ostavljamo vama da procijenite.

Takođe, glasine da je Gosling "kontroliše" pokrenula je i njena izjava da će se "vratiti na veliko platno samo ako film nije nasilan, i ako igra sa svojim suprugom".

Eva Mendes says she'll only return to the screen if the movie isn’t violent or sexual, and if it’s with her husband, Ryan Gosling:https://t.co/wg5j7ylQIwpic.twitter.com/tKQABt5OQy — Evie Magazine (@Evie_Magazine)October 21, 2024

