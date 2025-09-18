Ćerka Zdravka Čolića se topi kraj deceniju starijeg dečka: Više ne krije vezu, objavila vrele fotke s putovanja

Starija ćerka slavnog pjevača Zdravka Čolića, Una, dugo je krila identitet dečka, koji je 10 godina stariji od nje. Sada su se oglasili sa mora.

Una Čolić, starija ćerka Zdravka Čolića ne krije više da je srećna u ljubavi. Odnedavno na slikama koje deli na mrežama pokazuje lice partnera, a sad se oglasila iz Crne Gore, te pokazala kako uživaju.

Par je bio zajedno na jednom veselju, dok je oko njih bila čista romantika. Fotkala je momenat kad ju je dragi ljubio, a oboje su bili u elegantnim izdanjima.

Pogledajte slike:

Pogledajte slike:

Una uživa u putovanjima

Una je aktivna na društvenim mrežama gdje nerijetko pokazuje detalje iz privatnog života, pa je tako u julu pokazala kako se provodi u Hrvatskoj, tačnije na Brionima. Iako Una nije htjela da podijeli fotografije porodice i partnera, stavila je nekoliko kadrova sa omiljenog Titovog ljetovališta.

Pogledajte Unine slike u kupaćem:

Podsjetimo, pored Une, Čola ima i ćerku Laru. Evo kako ona izgleda:

Podsjetimo, pored Une, Čola ima i ćerku Laru. Evo kako ona izgleda:




