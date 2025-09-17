Holivudska glumica opčinila legendu sa Balkana: Neuspjeli fudbaler proslavio Čolu, pa napisao najtužniju pjesmu u Jugi

Kemal Monteno ostavio je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni.

Legendarni muzičar i pjevač Kemal Monteno na današnji dan napunio bi 77 godina. Iza sebe ostavio je pregršt hitova, a veliki broj je napisao i za druge grupe i pjevače, kao što su Zdravko Čolić, Gabi Novak, Indeksi i mnoge druge.

"Rođen sam rano ujutro 17. septembra 1948. godine u sarajevskoj bolnici Jezero koja se nalazi na brdu iznad stadiona Koševo, na kome sam kasnije proveo veći dio svog detinjstva. Moji roditelji, otac Osvaldo i majka Bahrija, koji nažalost više nisu živi, radili su kao radnici na tom stadionu. Bili smo veoma siromašni pa smo stanovali u baraci odmah iznad stadiona. Mi na verandi, a ispod nas, u podrumu, bila je jedna ciganska familija. Ja sam ih obožavao, stalno sam se družio s njihovom djecom i češće sam spavao kod njih nego u svojoj kući. Volio sam njihov način života, veselje koje je uvijek bilo prisutno u njihovom domu i pjesme koje su pjevali. Oni su me naučili šta je muzika, pjesma, ali i šta je ljubav", sjećao se Kemal dok je pričao svoju životnu priču za magazin Story u martu 2011. godin

Napisao velike hitove za Čolu

Kemal Monteno je napisao čuvenu pjesmu "Gori vatra" za Zdravka Čolića, a kasnije je zajedno sa Kornelijem Kovačem Arsenom Dedićem uradio nekoliko ploča za čuvenog pjevača.

"Tada sam napisao mnogo pjesama, kao što su 'Dušo moja', 'Jedne noći u decembru', 'Šta sam skrivio', 'Sinoć nisi bila tu'... Kada sam odslužio vojni rok, ponovo sam otišao na festival Vaš šlager sezone gdje sam upoznao i Zdravka Čolića. Organizatori su mi predložili da njemu dam pjesmu koju sam inače bio namijenio Josipi Lisac. Prihvatio sam i otišao na Ekonomski fakultet da ga pronađem. Sjedio je u jednoj od učionica i odmah sam mu predložio da odemo kod mene i da proba da je otpjeva. Odlično mu je legla, što je kasnije potvrdio i stručni žiri koji mu je dao nagradu za interpretaciju, a osvojio je i treće mjesto po glasovima publike.

Pjesmu posvetio poznatoj glumici

On je jednom prilikom otkrio da su sve pjesme sa ženskim imenima inspirisanem stvarnim osobama, a zanimljivo je da je jedna od njih čuvena glumcia Olivija Njutn Džon.

"Sva ženska imena iz mojih pjesama vezana su za realne osobe, počev od Lidije, djevojke koja mi je bila simpatija u osnovnoj školi, preko supruge Branke, ćerke Adrijane, Lore i Lejle, mojih unuka. Pjesmu 'Olivija' napisao sam nakon ogledanog filma Briljantin jer me je fascinirala Olivija Njutn Džon. Pisao sam o Sarajevu, o bivšoj Jugoslaviji, o svima koje volim i koji su moji", govorio je pjevač koji je kao najtužniji period u životu označavao april 1992. godine kada se raspala bivša Jugoslavija, jer je često isticao da je obišao cio svijet, ali da nigdje nije vidio ljepšu zemlju.

Branku zavolio tokom školskih dana

Kemal je ljubav svog života, Branku, upoznao tokom školskih dana, a oženio ju je nakon vojske. Oni su živjeli mirno i skladno do kraja njegovog života, sa svoje dvoje djece.

"Branka i ja upoznali smo se na sarajevskom korzou. Imala je samo sedamnaest, a ja dvije i po godine više. Od trenutka kada smo se upoznali, znali smo da smo suđeni jedno drugom, a da nismo pogriješili, potvrđuje to što smo i dan-danas zajedno. Vjenčali smo se 26. juna 1971, nedugo pošto sam izašao iz vojske. Već u februaru sledeće godine rodila nam se ćerka Adrijana, a dvije godine kasnije i sin Đani. Danas su moj izvor radosti i života unuke, Lejla koja je rođena 1993. godine u Sarajevu i dvije godine mlađa Lora koja je na svijet došla u Njemačkoj. Sada su već velike djevojke koje idu u gimnaziju i na koje sam veoma ponosan", pričao je muzičar.