Voja otkrio traume takmičara "Zvezda Granda": Progovorio o suzama djece, evo kako im pruža podršku

Poznati voditelj Voja Nedeljković govorio je o emotivnim trenucima tokom snimanja.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Voditelj Voja Nedeljković već godinama je dio "Zvezda Granda", a sada je progovorio o najtežim trenucima u ovoj emisiji. On je istakao da mu suze porodice i prijatelja takmičara najteže padaju.

"Najteže i najtužnije mi je kada klinci plaču. Kada je u podršci nečije dijete, mlađi brat ili sestra, koji kiks takmičara dožive kao traumu. Preporučljivo je da nema kontakta sa podrškom, naročito sa djecom, ali nekad ne možeš da ne utešiš i ne zagrliš dijete, bude ti žao", ispričao je Voja Nedeljković.

Tražio astronomsku cifru da vodi "Zvezde Granda"

Voja je ispričao kako se dogovarao sa Sašom Popovićem oko plate. On je kroz šalu od tvorca "Granda" tražio astronomsku cifru.

"Namjerno zacepim cifru koja je nerealna čak i za Real Madrid a ne za njega, kažem četiri puta veću cifru. Ja ga pitam da li hoće da mu kažem cifru na mjesečnom nivou ili za cijelu sezonu do juna mjesesa, on odgovori da mu kažem prvo za mjesec dana koliko bi to bilo", počeo je priču Voja pa dodao:

"On drži onako papir i olovku, stalno je piskarao, i ja kako sam izgovorio cifru on je u milisekundi odgovorio: 'Dobro, i koje oko mi daješ?"

"Njegov odgovor se zalijepio na moj tako brzo, kao da nas je neko prilijepio u montaži", kroz smijeh je rekao Nedeljković.

