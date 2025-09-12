logo
Bio u vezi sa pjevačicom, oglasio se posle 3 godine: Pogledajte kako danas izgleda bivši dečko Rade Manojlović

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Rada Manojlović i Haris Berković raskinuli su 2022. godine

haris berković Izvor: Instagram/_harisberkovic/screenshot

Veza pjevačice Rade Manojlović i Harisa Berkovića privlačila je uvijek pažnju medija, međutim par je raskinuo 2022. godine i od tada pjevača nismo imali često prilike da vidimo u javnosti.

Rada Manojlović uvijek je važila za jednu od naših najzgodnijih pjevačica, a Haris je sada nakon dužeg vremena pokazao kako je proveo ljeto u Mostaru. On se oglasio na svom profilu na Instagramu i slikama u šortsu i majici oduševio pripadnice ljepšeg pola.

Rada Manojlović i Haris Berković raskinuli su vezu 2022. godine, a nakon toga se pjevač više nije oglašavao.

Rada je u medijima šturo govorila o raskidu sa kolegom, ali nikada nije željela da kaže šta je bio razlog kraha njihove ljubavi. Haris i ja više nismo zajedno. Hvala svim zajedničkim fan stranicama na podršci i apsolutno mu želim svu sreću u karijeri i životu. Neću mnogo komentarisati kao što ni tokom veze nisam komentarisala", napisala je Rada na društvenim mrežama nakon raskida.

haris berković izgled

