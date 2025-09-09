Janjuš hitno operisan: Objavio sliku sa stola u operacionoj sali i otkrio kako se sad oseća (Foto)

Marko Janjušević otkrio je kako je prošla intervencija i priznao u kakvom je stanju trenutno.

Marko Janjušević suočio se sa zdravstvenim problemima, te je morao da reši sve pre nego što uđe u Elitu 9 Janjuš se sada oglasio iz bolnice i otkrio kako se oseća nakon operacije.

"Operacija je uspešno odrađena zahvaljujući Dr Nikoli Kolarevicu a i svima drugima, od anesteziologa do sestara, a drugim doktorima koji su bili prema meni da nemam reči. Hvala od srca svima rešio sam se problema koji me dug niz godina mučio da je kamen narastao čak skoro 3 cm... Hvala urologijo u Zemunskoj bolnici, hvala doktori, hvala sestre. Hvala svima vama na porukama podrške i zabrinutosti... Ljubi vas i voli vaš Janjuš", napisao je rijaliti učesnik uz sliku iz operacione sale.

Potpisao ugovor za Elitu 9

Vest da Janjuš ulazi u Elitu potvrdio je vlasnik Pinka, Željko Mitrović, dok je zbog novonastale situacije Janjuševićev ulazak u rijaliti bio doveden u pitanje.

