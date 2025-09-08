U petak nakon 4 godine izašao iz zatvora, sad opet iza rešetaka: Reper mora da odluži još 18 mjeseci

Reper je konačno je odslužio četiri godine zatvora, no ostalo mu je još 18.

Izvor: YouTube/ BALKAN INFO - Zvanični kanal

Aleksandar Lazić, poznatiji kao Sale Tru nedavno je izašao iz zatvora nakon odsluženja četvorogodišnje kazne, međutim, nakon samo nekoliko dana na slobodi, reper i bivši učesnik rijalitija "Zadruga" vraća se iza rešetaka.

Njemu je preostalo da odsluži još 18 mjeseci, piše Hype. Lazić je ranije izjavio da mu je zatvorsko iskustvo promijenilo život i pomoglo da se distancira od opasnosti ulice.

Izvor: pritnscreen/youtube/ Zadruga

"Zahvalan sam na robiji koju sam dobio, možda bih umro od narkotika, dilovanja, svega što ulica nosi, ali ovo me je promijenilo. Sada sam ono što treba da budem" izjavio je reper, osvrćući se na to kako mu je zatvor pomogao da preispita svoj život.

Podsjetimo ranije je Apelacioni sud u Beogradu donio odluku da bude pravosnažno osuđen na četiri godine pošto je odbio kao neosnovanu žalbu njegovog branioca i potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu od 4. marta ove godine. Lazić je bio u stanju smanjene uračunljivosti kada je zatečen u stanu u Beogradu 7. oktobra 2020. godine. Naime, pronađeno je 817,78 grama kanabisa i 408,59 grama MDMA.

Nakon što se našao na slobodi, Lazić se oglasio na TikToku, a tada ništa nije naslućivalo da će se opet naći iza rešetaka.

Pogledajte kako sada izgleda:

(Hypetv.rs/MONDO)