"Lijepa je kao Monika Beluči": Nives Celzijus se ne razdvaja od bivšeg fudbalera, spomenula njegovu djevojku

Pjevačica Nives Celzijus iskreno o odnosu sa bivšim mužem i fudbalerom Dinom Drpićem
Hrvatska pjevačica Nives Celzijus nedavno je progovorila o tome u kakvom je odnosu sa svojim bivšim mužem, nekadašnjim fudbalerom Dinom Drpićem.
Kako je rekla, ona ga i danas smatra jednim od svojih najbližih prijatelja.
"Nismo razdvojeni, zapravo smo uvjek zajedno, osim ako nismo na putu ili je on sa svojom djevojkom. Odlično funkcionišemo, on je i danas jedan od mojih najboljih prijatelja i još uvjek ga neizmerno volim", rekla je Nives u podkastu "Show na kvadrat".
Nives je otkrila i kako se slaže sa Dinovom djevojkom.
"Znamo se iz viđenja, nismo se dobro upoznale. Prije svega, ona je divna osoba, koliko sam mogla da shvatim iz njegovih priča, odlična je i sa mojom djecom, posebno sa Taišom, što jako cijenim. A drugo, znate koliko je zgodna, lijepa, kao Monika Beluči", iskrena je pjevačica.
Nives Celzijus i Dino Drpić upoznali su se 2004. godine i vjerili se nakon četiri mjeseca. Ubrzo su se i venčali u Las Vegasu i kasnije su dobili dvoje djece, sina Leonea i ćerku Taišu.