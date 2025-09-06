Pjevačica Nives Celzijus iskreno o odnosu sa bivšim mužem i fudbalerom Dinom Drpićem

Izvor: Instagram.com/nivescelsius

Hrvatska pjevačica Nives Celzijus nedavno je progovorila o tome u kakvom je odnosu sa svojim bivšim mužem, nekadašnjim fudbalerom Dinom Drpićem.

Kako je rekla, ona ga i danas smatra jednim od svojih najbližih prijatelja.

"Nismo razdvojeni, zapravo smo uvjek zajedno, osim ako nismo na putu ili je on sa svojom djevojkom. Odlično funkcionišemo, on je i danas jedan od mojih najboljih prijatelja i još uvjek ga neizmerno volim", rekla je Nives u podkastu "Show na kvadrat".

Nives je otkrila i kako se slaže sa Dinovom djevojkom.

Vidi opis "Lijepa je kao Monika Beluči": Nives Celzijus se ne razdvaja od bivšeg fudbalera, spomenula njegovu djevojku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/nivescelsius/screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/nivescelsius/screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/nivescelsius/screenshot Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/nivescelsius/screenshot Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/nivescelsius/screenshot Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/nivescelsius/screenshot Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/nivescelsius/screenshot Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/nivescelsius/screenshot Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/nivescelsius/screenshot Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/nivescelsius/screenshot Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram Nives Celzijus Br. slika: 11 11 / 11

"Znamo se iz viđenja, nismo se dobro upoznale. Prije svega, ona je divna osoba, koliko sam mogla da shvatim iz njegovih priča, odlična je i sa mojom djecom, posebno sa Taišom, što jako cijenim. A drugo, znate koliko je zgodna, lijepa, kao Monika Beluči", iskrena je pjevačica.

Nives Celzijus i Dino Drpić upoznali su se 2004. godine i vjerili se nakon četiri mjeseca. Ubrzo su se i venčali u Las Vegasu i kasnije su dobili dvoje djece, sina Leonea i ćerku Taišu.