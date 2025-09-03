"Taman krenem drugu pesmu, ljudi mi opet traže": Miki Mećava na nastupu veliki hit otpevao 27 puta

Pevač Miki Mećava podelio je zanimljivu anegdotu sa nastupa u Vršcu.

Izvor: Youtube/DM SAT VIDEO

Pevač Miki Mećava, decenijama je na estradi, a publika ga najviše pamti po hitu "Vodiću te do meseca", koji je snimljen tokom devedesetih godina.Pesma se peva i dan-danas, a Miki je otkrio da je na jednom veselju istu otpevao čak 27 puta.

"Skoro sam u Vršcu pevao ‘Vodiću te do meseca’ 27 puta. Taman krenem neku drugu pesmu tipa ‘Okovana zlatom’ ili slično, pa mi ljudi opet traže ‘Mesec’. Moj sin Ognjen je izbrojao, 27 puta sam otpevao ‘Vodiću te do meseca’ na toj poluprivatnoj proslavi, ja nisam mogao da verujem da je ta brojka u pitanju", izjavio je ranije Miki za Republiku.

Rado govori o deci

Miki Mećava je govorio za domaće medije o svojoj deci, koja nisu pošla njegovim stopama i ne žele da budu deo javnog sveta, a Mećava ističe da je ponosan na to kako ih je vaspitao.

"Moram da priznam da su moja deca jako skromna, tako su vaspitana. Jako sam ponosan na to. Ćerka radi u policiji, žandarmeriji. Predivna je. Postao sam i deda. Aleksandara se porodila, udala se za predivnog muža. Dobili su sina Vukmana, pre neki dan je pošao u vrtić. Imam sina Ognjena, koji dobro izgleda. Bavi se individualnim treninzima. Svi su završili fakultete", rekao je Miki.

