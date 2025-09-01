Otrovao se srpski reper: Drama u Austriji, odmah se oglasio i otkrio u kakvom je stanju

Nući je bio primoran da otkaže nastup proteklog vikenda u Lincu, a kako je naveo, cijeli tim se otrovao hranom.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Srpski treper Igor Panić, poznatiji pod nadimkom Nući, bio je primoran da otkaže nastup proteklog vikenda zbog trovanja hranom.

Zbog zdravstvenih problema nije mogao da izađe na binu u Lincu, pa se obratio pratiocima putem društvenih mreža i zamolio ih za razumijevanje.

Kako je naveo, do posljednjeg trenutka je vjerovao da će se osjećati bolje, ali se to nažalost nije dogodilo.

"Možda sam svega dva puta u životu otkazao nastup zbog zdravstvenog stanja. Ovog puta izgleda da je došlo do trovanja hrane posle današnjeg ručka, jer se isto i slično dešava i ostatku moje ekipe. Čekao sam do posljednjeg trenutka, ali ne postoji mogućnost da večeras izađem na binu", napisao je Nući i zamolio za razumijevanje:

"Nemojte mi zamjeriti, nadoknadićemo. Hvala na razumijevanju", zaključio je treper.

Propao biznis sa brzom hranom

Podsetimo, Nući je prošle godine otvorio kiosk brze hrane koji po svemu sudeći ne posluje baš najbolje. On je sve iznenadio kada je otvorio svoj lokal, jer niko nije ni slutio da će uploviti u preduzetničke vode. Iako je brza hrana u samom startu odlično poslovala, situacija se ipak promijenila.

Na zvaničnom sajtu Agencije za privredne registre može se naći cijeli listing poslovanja firme. Nućijev kiosk brze hrane ima velike prihode, ali i velike rashode zbog čega je reper upao u minus od skoro 62.000 eura.