Viktor Troicki se ljubi sa fatalnom glumicom u parku: Sportista nije mogao da joj odoli (Foto)

Autor Đorđe Milošević
Viktor Troicki i Aleksandra u braku su već deceniju, a brak im važi za jedan od najskladnijih na domaćoj javnoj sceni.

Viktor Troicki se ljubi sa fatalnom glumicom u parku: Sportista nije mogao da joj odoli (Foto) Izvor: RTS/Printscreen/MN Press

Bivši teniser Viktor Troicki trenutno uživa u Njujorku sa svojom suprugom, glumicom Aleksandrom Đorđević, a zaljubljeni par se i oglasio putem društvenih mreža.

Aleksandra, koja je veoma aktivna na Instagramu, podijelila je romantičan trenutak dok je sa mužem razmjenjivala nježnost na klupi u parku. Na fotografijama se vidi kako se grle, dok je Viktor strasno privio Aleksandru uz sebe i poljubio je u glavu.

"Naša klupica", napisala je Aleksandra u opisu objave, a potom je podijelila i slike iz šetnje kroz Njujork.

Već deceniju u braku

Iako je oduvijek važio za velikog miljenika žena, Viktor Troicki je već skoro deset godina u srećnom i skladnom braku sa Aleksandrom Đorđević, koju je publika zavoljela po ulozi Brazilke u kultnom filmu „Montevideo“.

