Viktor Troicki i Aleksandra u braku su već deceniju, a brak im važi za jedan od najskladnijih na domaćoj javnoj sceni.
Bivši teniser Viktor Troicki trenutno uživa u Njujorku sa svojom suprugom, glumicom Aleksandrom Đorđević, a zaljubljeni par se i oglasio putem društvenih mreža.
Aleksandra, koja je veoma aktivna na Instagramu, podijelila je romantičan trenutak dok je sa mužem razmjenjivala nježnost na klupi u parku. Na fotografijama se vidi kako se grle, dok je Viktor strasno privio Aleksandru uz sebe i poljubio je u glavu.
Viktor Troicki se ljubi sa fatalnom glumicom u parku: Sportista nije mogao da joj odoli (Foto)
Viktor i Aleksandra Troicki
"Naša klupica", napisala je Aleksandra u opisu objave, a potom je podijelila i slike iz šetnje kroz Njujork.
Već deceniju u braku
Iako je oduvijek važio za velikog miljenika žena, Viktor Troicki je već skoro deset godina u srećnom i skladnom braku sa Aleksandrom Đorđević, koju je publika zavoljela po ulozi Brazilke u kultnom filmu „Montevideo“.