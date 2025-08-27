"Nikad više vam neću doći!": Miki Manojlović napravio haos na RTS-u, voditelji nisu znali kako da reaguju

Na njegove riječi reagovala je i voditeljka Kristina Radenković.

Proslavljeni srpski glumac Miki Manojlović, koji iza sebe ima veliki broj maestralnih uloga, poslednjih godina posebno je zapažen u popularnoj seriji "Južni vetar“.

Gostujući u emisiji "Jedan dobar dan“ na RTS-u, Manojlović je iznenadio i voditelje i publiku nizom iskrenih kritika. Iako je u studio došao povodom emitovanja serije "Otpisani", glumac je iskoristio priliku da pokrene važno pitanje – digitalizaciju kultne serije „Vuk Karadžić“.

"Ono što bih volio da kažem, a sad je prilika, meni nije jasno, a imam pravo to da kažem... Meni nije jasno da RTS nije digitalizovala seriju, koja je jedina naša serija koja je dobila najveću međunarodnu nagradu, seriju koja se zove 'Vuk Karadžić'. On nije digitalizovan i ne znam gdje to držite. To je jedan gaf, nepažnja“, rekao je Manojlović.

Na njegove riječi reagovala je voditeljka Kristina Radenković, koja je istakla:

"Sigurna sam da ćemo to uraditi, a vi nam onda obećajte da ćete, kada budemo ponovo gledali 'Vuka Karadžića', da ćete nam doći. Može?“

Manojlović je potom dodao:

"Ako bude digitalizovan, ako ne bude neću nikad doći", rekao je Manojlović, nakon čega su se voditelji zbunili i nisu znali kako da reaguje, kao i da li se šali ili je ozbiljan.