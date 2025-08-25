Tiktoker ubio kolegu zbog 31.000 dolara, pa se hvalio na mrežama: Objavljivao snimke, onda se pravdao da je hakovan

Tiktoker Nakibulah Habibzoi uhapšen je nakon što je navodno objavljivao snimke i komentare u kojima govori o ubistvu kolege zbog duga od 31.000 dolara

Izvor: TikTok printscreen/khosti2002

Nakibulah Habibzoi (23) iz Hjustona uhapšen je u četvrtak i optužen za ubistvo Avlala Nura Kiftana (34), bivšeg kolege iz špediterske firme, koje se dogodilo 31. maja, prenosi San Antonio Express-News.

Prema navodima policije, reagovali su na poziv i stigli u stan Kiftana oko 23 časa, gdje su ga zatekli bez znakova života, sa više prostrijelnih rana. Na licu mjesta je proglašen mrtvim. U sklopu istrage, jedan prijatelj žrtve ispričao je policiji da je te večeri bio s Kiftanom u njegovom stanu na sjeverozapadnoj strani grada, kada je Kiftan primio poziv od nepoznate osobe koja mu je rekla da izađe napolje jer ga čeka neka žena.

Kiftan je potom sam izašao, a prijatelj je izjavio da je ubrzo zatim čuo pucnje i zatekao Kiftana kako leži na zemlji, navodi se u policijskom izvještaju.Kako je istraga napredovala, policija je pronašla više objava i komentara na Habibzojevom TikTok nalogu u kojima je optuživao Kiftana da mu je uzeo 31.000 dolara.

"Nikad ne idemo dalje dok ne osvetimo", navodno je napisao u jednoj objavi koja je u međuvremenu obrisana. "Ako nam učiniš nešto loše, nešto loše će se dogoditi i tebi", stoji u još jednom komentaru koji se pominje u izvještaju.

Izvor: TikTok printscreen/ khosti2002

Habibzoi je takođe u jednom komentaru tvrdio da je Kiftan imao njegovih 31.000 dolara, a navodno je podijelio i snimak (koji je u međuvremenu obrisan) na kojem se vidi pištolj i zastava Avganistana postavljeni na tepih.

U jednoj drugoj objavi, prema navodima medija WLTX, pojavila se i fotografija žrtve. Osumnjičeni je kasnije, 3. juna, objavio video u kojem negira odgovornost za sporne objave, tvrdeći da mu je TikTok nalog hakovan i da mu neko pokušava "smjestit".

Međutim, već sljedećeg dana Habibzoi je objavio snimak na kojem se vidi isti onaj tepih iz videa s pištoljem, navodi se u policijskom izvještaju. Istražitelji su takođe preveli video objavljen 23. juna, koji je i dalje dostupan na njegovoj stranici, u kojem Habibzoj na paštunskom jeziku objašnjava da je Kiftan bio njegov prijatelj, ali da ga je "prevario i uzeo mu 31.000 dolara". Ipak, negirao je da je počinio ubistvo i pozvao ljude da podijele video.

Uprkos tome, policija tvrdi da je Habibzoj kasnije priznao pucnjavu u telefonskom razgovoru sa jednim muškarcem, kome je na paštunskom rekao da mu jedan čovjek nije vratio novac, pa ga je "završio". U jednom trenutku sagovornik mu je rekao da je čuo glasine da je Kiftan ubijen, na šta je Habibzoj potvrdno odgovorio. Navodno je tada rekao da "se kune da je to učinio sopstvenim rukama“ i dodao da mu je "srce sada mirno i zadovoljno", stoji u izvještaju.