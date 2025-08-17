Mislila da je avantura Darku Miličiću, on joj u kesi donio prsten: Rodila mu šampiona Evrope i izgleda brutalno

Zorana je Darka upoznala kada je imala samo 18 godina i bila mu je najveća podrška u životu i karijeri.

Kadetska reprezentacija Srbije osvojila je zlato na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina, pošto je u velikom finalu savladala selekciju Litvanije.

Dio ovog zlatnog tima bio je i talentovani Lazar Miličić, sin čuvenog košarkaškog asa Darka Miličića majke Zorane, koja se oglasila na društvenim mrežama nakon veličanstvenog trijumfa Orlića i poslala snažnu poruku svom nasledniku.

Ko je Zorana Miličić?

Proslavljeni srpski košarkaš i osvajač NBA prstena Darko Miličić, godinama je u skladnom braku sa suprugom Zoranom, koja mu je rodila dvojicu sinova i ćerku.

Zorana je veliki fan fitnesa i tetovaža. Često na društvenim mrežama objavljuje fotografije i snimke iz teretane, a ima i veliku podršku pratilaca kojih trenutno ima više od 100 hiljada.

"Čekali smo u toaletu, bili su neki osmjesi i to je bilo to za prvi put. Imala sam 18, a on 19 godina. Odmah mi se dopao. Prvi susret je bio fatalan. Volim korpulentne muškarce. Opet smo se sreli u nekom izlasku, prišla sam da se javim zajedničkom prijatelju i tu je palo prvo upoznavanje. To veče smo se dogovorili da se vidimo sjutra na ručku. Saznala sam tu i ko je i šta je i rekla: "Wow, neće me nazvati sigurno", rekla je Zorana jednom prilikom i dodala:

"Došla sam kući i rekla roditeljima koga sam upoznala i tata mi je rekao: 'Daj, Zorana, molim te... Pa gdje ćeš ti, to ti je naša NBA zvijezda. Danas, sjutra ide za Ameriku, nova sezona, top modeli, sve žene oko njega su mu dostupne, nemoj da se zanosiš'. Darko i ja smo počeli da se zabavljamo posle godinu dana intenzivnog druženja. Prvi poljubac je pao posle neke zajedničke večere gdje je bilo malo popijenog vina. I tako smo se opustili".

Rastanak sa Darkom

Došao je trenutak da se rastanu, ali to je ipak bilo samo na kratko.

"Moj rođendan je bio u planu, 25. septembra, neznajući da on već 26. treba da ide za Ameriku. Nije htio da mi kaže iz razloga da ne bih bila tužna, da ne bi pokvario sve. Posle četiri sata od slavlja on je rekao: "Ja moram da idem, čeka me vozač da me vozi na aerodrom". Ja sam bila u šoku, on ide za Ameriku, meni je tad Amerika bila mnogo daleko... Nisam mogla sebe da svrstam pored njega... Pozdravili smo se. Meni suze u očima, on guta knedle jer je to bilo u mojoj glavi ljetnja avantura, on sad ide, neće biti ništa od nas. Otišao je. Poslije dva sata su počele da mi stižu poruke, veza je tu..."

"Trebalo je da idem na neku turneju sa folklorom, a on mi je rekao 1. novembra sam ti kupio kartu. Otac je bio protiv toga, nije vjerovao u tu ljubav. Ja sam mami rekla: "Pakujem stvari, idem". To je bila karta na dvije nedelje. Rekla sam da se vraćam brzo. Spakovala sam se, tata se nije pozdravio sa mnom. I tu je krenuo naš život. Život u smislu da sam rekla roditeljima da se vraćam za dvije nedelje, a vratila sam se za sedam mjeseci", ispričala je ona jednom prilikom.

"Ne znam kako sam to izdržala"

Zorana priznaje da nije bilo lako pratiti Darka Miličića.

"Darkovo igranje Americi i moje praćenje njega u stopu je išlo i uzlaznom putanjom i silaznom. Dešavao se takav haos, sad kad vratim film, ne znam kako sam to izdržala, ali te mlade godine, pa smo nekako izgurali. Bilo je momenata da dođe sa utakmice i sedam dana ne razgovara sa mnom".

Vjeridba uz kese sa šrafcigerom

Zorana je istakla da joj dolazak prvog sina olakšao boravak u Americi, a ispričala je i kako je izgledala njihova vjeridba.

"Darko i ja smo živjeli u Americi šest mjeseci, pa onda smo dolazili u Srbiju preko ljeta. U nekom momentu smo smo riješili da imamo i dijete, u 23. godini sam rodila našeg sina. Imala sam taj neki oslonac i podršku, koliko god da mi je bilo teško tamo i prepuštena sama sebi, kada je Darko bio na putu. On nema takta za emocije. Bila sam srećnija onda. Bili smo Memfisu, ja u sedmom mesecu trudnoće, tu su nam bili njegovi roditelji. Rekla sam mu: "U sedmom sam mjesecu trudnoće, još me nisi ni zaprosio, idemo za mjesec dana kući da se vjenčamo, ja ni prsten s vjeridbe nemam". On je otišao sa tatom da kupi nešto, vratio se, u jednoj kesi je bio šrafciger za sto što je trebalo da namjeste, a u drugoj prsten i rekao: "Evo ti". Reko: "Darko, pa kako ovako?", na šta će on: "Ma hajde, imaš već to dijete u stomaku, treba da te vozim u Pariz?". To je Darko. Navikla sam na njega. Ne može on drugačije", rekla je Zorana svojevremeno za Blic.