Šuškalo se da ju je legendarni košarkaš prevario sa kumom, poznatim pevačem: "Završila sam na psihijatriji zbog šoka"

Viktorija i Dino Rađa proslavili su godišnjicu braka – 24 godine ljubavi. Bivša misica se jednom prilikom osvrnula na brojne tračeve i spekulacije koje su tokom godina pratile njihov odnos.

Izvor: instagram/printscreen/viktorija.radja

Legendarni košarkaš Dino Rađa sreo je veliku ljubav Viktoriju u restoranu. Bio je tada u društvu Tonija Kukoča, kada je ušetala markantna crnka. Odmah mu je privukla pažnju i okupirala misli. Zato nije prošlo mnogo vremena od prvog susreta do početka veze, a ni do svadbe koja se desila 2001. na jahti dugoj 20 metara.

Viktorija je, kako je čuveni Dino Rađa rekao, blistala na venčanju u beloj haljini, a kumovao im je poznati pevač Petar Grašo, čija je muzika simbol ljubavi. Njihovom upoznavanju, pak, doprineo je Toni Kukoč.

"Tonija Kukoča sam poznavala iz teretane. Sećam se da sam na prvi trening došla našminkana, a on me je poslao da se umijem i rekao da više nikad takva ne dolazim na trening. Bili smo dovoljno dobri da smo se pozdravljali, što se desilo i te večeri kada mi je prišao, dok je bio u društvu sa Dinom", ispričala je jednom prilikom Viktorija koja je javno čestitala suprugu 24 godine braka.

Međutim, taj prvi susret protekao je a da nisu ni registrovali jedno drugo, kako je dodao košarkaš. Desila se zato ljubav na drugi pogled. "U to vreme bio sam jako dobar sa jednom devojkom. Kada bismo hteli da se čujemo, ona je morala da ode u stan kod druge devojke, jer u svom stanu nije imala telefon. Ta druga devojka bila je Viktorija...".

Jednom prilikom javila se na telefon Viktorija, jer je ta devojka zaboravila na dogovor o pozivu. Desio se spontan razgovor koji je prerastao u česta ćaskanja. Došlo je vreme i za susret uživo. Dino je prijateljicu koja je učestvovala na istoj reviji gde se kao manekenka pojavila i Viktorija, zamolio da je nakon modnog događaja odvede na jedno mesto.

"Čekao sam ih u autu na parkingu, a kada sam ih video da prilaze, upalio sam duga svetla. Iako sam do tada iza sebe imao i karijeru i brak i nisam bio balavac, kako se Viktorija približavala, počele su da mi se tresu ruke i nisam mogao da se smirim", poručio je Rađa, piše Jutarnji hr. Viktoriji su se "kolena odsekla" u tom momentu.

Šokatni tračevi nisu poljuljali brak

Sličan osećaj i dan-danas ima Dino koji je ovom porukom obeležio 24. godišnjicu braka, a ranije je o Viktoriji rekao : "Kad god je vidim da dolazi, klecaju mi kolena. Zbog nje sam bolji čovek". Ono što je, međutim, pomračilo njihovu ljubavnu priču bio je njegov prethodni brak sa Željanom sa kojom Dino ima sina Duje.

Željana koja se poput bivšeg supruga bavila košarkom bila je navodno protiv zbližavanja njihovog sina i Viktorije. Pričalo se da bivša i sadašanja supruga nisu u dobrim odnosima i tako čak 13 godina, sve dok Rađa 2010. nije primljen u Kuću slavnih u Splitu. Na toj svečanosti bile su i Viktorija i Željana koje su srdačno pozirale sa čuvenim košarkašem.

Sudeći po izjavi Dina Rađe, on je vezu sa Viktorijom počeo nakon što se rastao od prve supruge. Bilo je i drugih glasina, koje su otišle prilično daleko, pa se pričalo da su Dino i pevač Petar Grašo bili u vezi dok je Viktorija bila u drugom stanju.

"Suludi su ti tračevi. I ovo s Dinom i Petrom kad je izašlo, rekla sam, ja bih tome ko je izmislio taj trač došla i poljubila mu ruku jer nam je toliko uveselio život. To kako se mi zezamo s tim, to je genijalno. Završila na psihijatriji, završila sam u bolnici i rodila zbog šoka, a tad sam nosila drugo dete, Niku. Stvarno sam bila trudna tad i došao je taj trač do nas i ja sam stvarno rodila zbog Petra Graše Niku 27. februara, zaista sam se porodila. Zaista je Petar Grašo kriv što sam se tad porodila jer smo se toliko rugali, on se toliko zezao da sam se ja smejala i meni je pukao vodenjak od smeha.

Ginekolog je potvrdio da joj je vodenjak pukao od smejanja. A dok je bila u Petrovoj bolnici, ugledala je fotoreportere.

"A u isto vreme u Splitu ispred psihijatrije drugi fotoreporteri su čekali kad ću izaći", dodala je Viktorija koja je 1995. bila Mis Dalmacije.

Izvor: Žena.Blic/ MONDO