Đakuzi u dnevnoj sobi, a tek kada vidite spavaću sobu: Sindi pokazala raskošni dom iz snova

Stan Ivane Stamenković privukao je veliku pažnju na internetu.

Izvor: Instagram printscreen/ sindi_models

Ivana Stamenković Sindi važi za jednu od najzgodnijih žena na estradi, što neretko pokazuje na društvenoj mreži Instagram. Da uz nju uvek ide luksuzan stil života, govori i to kako je uredila svoj dom.

"Sindi ume da živi" prigodan je komentar kada se pogledaju fotografije iz stana Sindi. Moderan beli nameštaj savršeno se uklopio uz zidove sive boje, a kako se čini, omiljeni deo joj je spavaća soba.

Pogledajte fotografije stana Ivane Stamenković Sindi:

S obzirom na to da voli da pravi selfije, nije ni čudno da su oko nje svuda ogledala, a dozu romantike daju lusteri i veliki svećnjak u uglu. Naravno, mnogo je detalja i sitnica koji su oplemenili ovaj prostor, a kako su uglavnom srebrni, bojom su ispratili ostatak sobe.

Ivana je sve prilagodila uživanju, to je jasno, pa nije ni čudno što mnogi koji je poznaju kažu da je pravi hedonista. Kada je dnevna soba u pitanju, pored udobnog kauča i lejzi bega, tu je i velika ljuljaška-fotelja, kao i džakuzi.

Otkrila čime se bavi

Ona je sama finansirala ovaj luksuz, a jednom prilikom je Sindi da je radila nekoliko poslova ranije, te je sada zrela za penziju.

"Radim razne vrste reklama na Instagramu, tako da je to ono sada čime se bavim. Radila sam i dugi niz godina od svoje 14 godine tako da sada mogu da budem i u penziji, valjda sam i zaslužila", rekla je pevačica i otkrila da li od svega toga može dobro da se zaradi.

Izvor: 24sedam/ MONDO