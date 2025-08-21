logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đakuzi u dnevnoj sobi, a tek kada vidite spavaću sobu: Sindi pokazala raskošni dom iz snova

Đakuzi u dnevnoj sobi, a tek kada vidite spavaću sobu: Sindi pokazala raskošni dom iz snova

Autor Ana Živančević
0

Stan Ivane Stamenković privukao je veliku pažnju na internetu.

Đakuzi u dnevnoj sobi, a tek kada vidite spavaću sobu: Sindi pokazala raskošni dom iz snova Izvor: Instagram printscreen/ sindi_models

Ivana Stamenković Sindi važi za jednu od najzgodnijih žena na estradi, što neretko pokazuje na društvenoj mreži Instagram. Da uz nju uvek ide luksuzan stil života, govori i to kako je uredila svoj dom.

"Sindi ume da živi" prigodan je komentar kada se pogledaju fotografije iz stana Sindi. Moderan beli nameštaj savršeno se uklopio uz zidove sive boje, a kako se čini, omiljeni deo joj je spavaća soba.

Pogledajte fotografije stana Ivane Stamenković Sindi:

S obzirom na to da voli da pravi selfije, nije ni čudno da su oko nje svuda ogledala, a dozu romantike daju lusteri i veliki svećnjak u uglu. Naravno, mnogo je detalja i sitnica koji su oplemenili ovaj prostor, a kako su uglavnom srebrni, bojom su ispratili ostatak sobe.

Ivana je sve prilagodila uživanju, to je jasno, pa nije ni čudno što mnogi koji je poznaju kažu da je pravi hedonista. Kada je dnevna soba u pitanju, pored udobnog kauča i lejzi bega, tu je i velika ljuljaška-fotelja, kao i džakuzi.

Otkrila čime se bavi

Ona je sama finansirala ovaj luksuz, a jednom prilikom je Sindi da je radila nekoliko poslova ranije, te je sada zrela za penziju.

"Radim razne vrste reklama na Instagramu, tako da je to ono sada čime se bavim. Radila sam i dugi niz godina od svoje 14 godine tako da sada mogu da budem i u penziji, valjda sam i zaslužila", rekla je pevačica i otkrila da li od svega toga može dobro da se zaradi.

Izvor: 24sedam/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ivana Stamenković Sindi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ