logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon smrti oca, ona mu je jedina ostala: Ovo je sestra Marka Miljkovića, koja se nikada nije eksponirala

Nakon smrti oca, ona mu je jedina ostala: Ovo je sestra Marka Miljkovića, koja se nikada nije eksponirala

Autor Ana Živančević
0

Marko se potresnim rečima oprostio od svog oca, a nakon gubitka oba roditelja, sestra Marija mu je najveća podrška.

Ovo je sestra Marka Miljkovića, koja se nikada nije eksponirala Izvor: Facebook/Marija Miljković/printscreen

Otac bivšeg rijaliti učesnika Marka Miljkovića preminuo je, a on je tužnu vest saopštio na mrežama. Marko je sada ostao bez oba roditelja, a pored Lune i dece, ima rođenu sestru koja ne voli da se eksponira javno. O njegovoj sestri se vrlo malo i zna, osim da je udata i da ima čak četvoro dece.

Pogledajte fotografije sestre Marka Miljkovića:

Maja i Marko su oduvek jedno drugome bili najveća podrška, a iz rodnog Brusa odselili su se davnih dana. Otkako su pre nekoliko godina iznenada ostali bez majke, njih dvoje su često posećivali oca koji je živeo sam u Brusu.

Maja se protivila Markovoj vezi sa Lunom

Prema pisanju "Informera", Maja se ozbiljno protivi Markovoj i Luninoj vezi od samog starta. Maja se navodno požalila prijateljima da je saznala da je Luna bila u vezi sa Markovim drugom, što ju je veoma razočaralo.

"Maja je nedavno saznala da je Luna bila u vezi sa Markovim drugom. Nju je to šokiralo, jer je znala pozadinu priče. Toliko se razbesnela da je oplela po Luni i prijateljima, i ispričala da će nakon rijalitija Đoganijeva samo preko nje mrtve ući u njihovu kuću - priča navodno izvor.

Izvor: Telegraf/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marko Miljković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ