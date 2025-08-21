Nakon smrti oca, ona mu je jedina ostala: Ovo je sestra Marka Miljkovića, koja se nikada nije eksponirala

Marko se potresnim rečima oprostio od svog oca, a nakon gubitka oba roditelja, sestra Marija mu je najveća podrška.

Otac bivšeg rijaliti učesnika Marka Miljkovića preminuo je, a on je tužnu vest saopštio na mrežama. Marko je sada ostao bez oba roditelja, a pored Lune i dece, ima rođenu sestru koja ne voli da se eksponira javno. O njegovoj sestri se vrlo malo i zna, osim da je udata i da ima čak četvoro dece.

Maja i Marko su oduvek jedno drugome bili najveća podrška, a iz rodnog Brusa odselili su se davnih dana. Otkako su pre nekoliko godina iznenada ostali bez majke, njih dvoje su često posećivali oca koji je živeo sam u Brusu.

Maja se protivila Markovoj vezi sa Lunom

Prema pisanju "Informera", Maja se ozbiljno protivi Markovoj i Luninoj vezi od samog starta. Maja se navodno požalila prijateljima da je saznala da je Luna bila u vezi sa Markovim drugom, što ju je veoma razočaralo.

"Maja je nedavno saznala da je Luna bila u vezi sa Markovim drugom. Nju je to šokiralo, jer je znala pozadinu priče. Toliko se razbesnela da je oplela po Luni i prijateljima, i ispričala da će nakon rijalitija Đoganijeva samo preko nje mrtve ući u njihovu kuću - priča navodno izvor.

