"Imala sam šest godina da kada sam shvatila da se ne osjećam kao muškarac": Ispovijest prve transrodne zvijezde Granda

Alina Juhart pojavila se u Sarajevu na premijeri filma "Fantasy" u kojem glumi i tom prilikom ispričala detalje iz svog života.

Izvor: Instagram printscreen/ alinathequeen_

Bivša učesnica "Zvezda Granda" iz Slovenije, koja već četiri godine živi u Beogradu, s prvim pojavljivanjem u javnosti izazvala je pažnju. Rođena je kao Alino, a rano je shvatila da se ne osjeća dobro kao muškarac.

Pogledajte fotografije Aline Juhart:

"Imala sam šest godina. Uvijek sam htjela da se igram s 'barbikama', a ne da igram fudbal. Ja ga mrzim, a moj brat je sportista. Polako je počela transformacija: prvo su bili nokti, haljine, pa duga kosa. Nisam uzimala hormone. Za neke je sve to čudno", rekla je ona.

Otkrila je da je bilo potrebno vrijeme kako bi je drugi prihvatili.

"Kuma mi kaže da je meni lako jer imam savršenu porodicu. Nije uvijek bilo lako. Na kraju su me prihvatili drugovi mog brata i oca. Bila sam uvijek neko ko je htio da pomogne svima."

O učešću u "Zvezdama Granda"

Alina se osvrnula na svoje učešće u "Zvezdama Granda".

"Nisam ušla u takmičenje da bih došla do finala. Nisam pjevačica koja može da pjeva na tim veseljima, ali ni narodnjake. Obožavam vaše narodnjake, ali nisam taj tip. Imalo je sve to smisla. Ispala sam u pravom momentu. Bilo je to najljepše i najteže iskustvo u mom životu. Nikad više ne bih pjevala pesme koje ne osjećam. Pokušala sam sebe da natjeram da ih najbolje izvedem. Nisam uspjela jer nijednu nisam osjećala", rekla je ona i dodala:

"Plakala sam ne zbog mišljenja ljudi, već što nisam pokazala šta mogu kao pjevačica. Trenutno sarađujem sa vokalnim trenerom iz Londona i jednim momkom koji radi za "Grand". Svako ko me sada čuje, iznenadi se. Nisam mogla u šouu da pokažem to što znam. Biće prilike."

Izvor: Kurir/ MONDO