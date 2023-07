Alina je prva transrodna pjevačica u muzičkom takmičenju Zvezde Granda

Izvor: Pink/screenshot

Početak ovogodišnje sezone Zvezda Granda obilježilo je pojavljivanje prve transrodne pjevačice u takmičenju, Aline Juhart iz Maribora koja je zbog svog priznanja postala prava senzacija.

Internetom su kružile slike iz perioda kada je bila muškarac, a sada, kada je takmičenje završeno, Alina otkriva da "nije još sve uradila po pitanju muzike", ali i da ima nove planove u karijeri.

"Prepoznaje me baš ogroman broj ljudi i to svuda na Balkanu, od Makedonije, Srbije, Bosne, Crne Gore, Hrvatske, do naravno Slovenije, čak i policajci na graničnim prelazima… Svuda me prepoznaju i mnogo je zanimljivo, ali što mi je najljepše to što ne samo da me prepoznaju, nego mi čestitaju na hrabrosti i kažu mi da sam inspiracija. To mi je najveći kompliment.“

Vidi opis ŠOKIRALA PUBLIKU I ŽIRI KADA JE REKLA DA JE MUŠKARAC, SADA SNIMA FILM! Gdje je i šta radi Alina posle takmičenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 8 / 8

Alina je otkrila da tokom takmičenja nije imala nijednu neprijatnu situaciju zbog priznanja da se osjeća i živi kao žena:

" veliki napredak za društvo i ja sam prijatno iznenađena. Iskreno, nijedan neprijatan komentar nisam dobila, niti sam imala neprijatnih situacija. Znam da ih je bilo tokom takmičenja, ali meni lično nijedan nije bio upućen ili me nije dotakao.“

Ovako je Alina izgledala prije:

Vidi opis ŠOKIRALA PUBLIKU I ŽIRI KADA JE REKLA DA JE MUŠKARAC, SADA SNIMA FILM! Gdje je i šta radi Alina posle takmičenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ EvrovizijaMisija Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube/ EvrovizijaMisija Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube/ EvrovizijaMisija Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/miss_alino Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/miss_alino Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/miss_alino Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/miss_alino Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/miss_alino Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/miss_alino Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/miss_alino Br. slika: 10 10 / 10

Sada otkriva da ima "ponuda sa svih strana" i da će se oprobati na velikom platnu.

"Iskreno toliko mi se najrazličitijih stvari otvara da ne znam tačno gdje da gledam, najviše po pitanju glume, ali što se tiče muzike, tu imam još neke stvari da opravdam jer mislim da nikako nisam još ni blizu pokazala šta umijem. Rekla sam - nije Alina rekla zadnje još. Tek ćete vidjeti. Alina je potom potvrdila da postaje glumica, ali nije mogla da otkriva više detalja:

"Sigurno, već je dogovoreno,ali ne mogu ništa više da kažem za sad".

BONUS VIDEO: