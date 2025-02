"Bila sam u vezi sa muškarcima koji su sa mnom shvatili da su gej": Pjevačica (46) priznanjem šokirala cijeli region

Ida Prester tvrdi da je neke bivše partnere "usmjerila"

Hrvatska pjevačica Ida Prester (46) šokirala je sve kada je nedavno izjavila da je bila u ljubavnoj vezi sa nekoliko gej muškaraca.

"Bila sam sa puno gejeva, pa sigurno barem tri-četiri koja su kroz vezu sa mnom shvatili da su gej. Može to o meni dosta da govori. Možda sam ih baš ja usmjerila", pričala je Ida za Wanted, a potom otkrila i da je pjesmu "Moj dečko je gej" posvetila jednom od bivših partnera.

"On mi je i danas zahvalan. Rekao mi je – ‘Kako si ti to znala’. Pazite, ja sam napisala pesmu i on je tek osam godina nakon toga shvatio da je stvarno gej. Ali u super smo odnosima", rekla je Ida.

